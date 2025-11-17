בצה"ל מדווחים כי לאחר פינוי המבנים בגוש עציון אחר הצהריים (שני) כוחות הוקפצו לכפר ג'בעה "בעקבות דיווח שהתקבל על עשרות אזרחים ישראלים אשר הציתו והשחיתו בתים ורכבים במרחב".

גורמים ביטחוניים מסרו כי עשרות יהודים נכנסו לכפר, הציתו בית אחד וארבע מכוניות של פלסטינים.

עוד נמסר כי הם הכו פלסטיני שפגשו בדרכם ופצעו אותו. בשלב זה אין עצורים. נמסר כי כוחות הביטחון פועלים באזור.

"צה"ל רואה בחומרה ומגנה אלימות מכל סוג, אשר מהווה פגיעה בביטחון במרחב, ופועל לאכיפת החוק והסדר באזור. אירועי האלימות מסיטים את הקשב של המפקדים והלוחמים ממשימות הגנה וסיכול טרור", נמסר מטעם דובר צה"ל.