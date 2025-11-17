כונני ארגון הצלה הוזעקו היום למעון בקרית ים בעקבות דיווח על פעוטה בת חצי שנה שאיבדה את הכרתה.

הגורם לאירוע אינו ידוע. הצוותים מצאו אותה ללא דופק וללא נשימה.

חובשי הצלה אבנר אוחיון ואריה סלושץ דיווחו, "מצאנו את התינוקת מחוסרת הכרה, ללא דופק ולא נשימה, ויחד עם חובשים ופרמדיקים של מד"א ביצענו בה פעולות החייאה מתקדמות, שכללו ביצוע עיסויים ומתן סיוע נשימתי, והיא פונתה תוך כדי המשך פעולות החייאה לקבלת טיפול רפואי לבית החולים".

הפעוטה פונתה לקריה הרפואית רמב"ם כשהיא עוברת פעולות החייאה. מבית החולים נמסר כי למרות המאמצים, נקבע מותה של הפעוטה.