אמש (ראשון) נערך טקס חנוכת פרויקט חדשני של עמותת זכרון מנחם: סימולטור טיסה ייחודי במטוס F16 מקורי, שנועד להעניק רגעי הסחת דעת לילדים המתמודדים עם מחלות קשות.

הפרויקט, תחת השם "קוקפיט", הוקם בשיתוף חיל האוויר והטייסת, מתוך ניסיון של 35 שנות פעילות בזכרון מנחם להביא מזור גם לנפש של הילדים הנלחמים על חייהם.

הסימולטור פותח ככלי חווייתי נוסף בתוך סל הכלים שמציעה העמותה, ובטקס ההשקה נכחו מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר, מנכ"ל הטייסת תא"ל (במיל') קובי רגב, ראש עיריית ירושלים משה ליאון, תורמים ובכירים נוספים. הנוכחים גזרו יחד את הסרט והתנסו בטיסת סימולציה.

גלי שחר, המתמודדת עם מחלת הסרטן, ריגשה את הנוכחים כשסיפרה עד כמה חשוב לה רגע של הסחת דעת בתקופת הטיפולים הקשה: "כדי להמשיך להילחם ולנצח - חייבים את זה".

אלוף תומר בר אמר בדבריו, "לא מדובר בתשתית בלבד, יש פה שיתוף פעולה עמוק לאורך זמן שבא מאהבה גדולה, לרצות לתרום ולא פחות מזה להיתרם". הוא ציטט מתוך שירה של עידית ברק: "אל תספרו לי שכדי לעוף כל מה שצריך זה זוג כנפיים, אם רוצים לעוף יש לדאוג שיהיו גם שמיים, הכנפיים והשמיים הם של כולנו".