המכירה הפומבית של חפצים אישיים של אסירי מחנות ההשמדה, שתוכננה ליום שני, בוטלה בעקבות לחץ ציבורי כבד.

שר החוץ הפולני, רדוסלב שיקורסקי, הודיע כי בית המכירות הפומביות "פלצמן" בגרמניה ביטל את המכירה הפומבית ביום שני, והודה לעמיתו הגרמני על הסיוע בביטול האירוע המביש.

בית המכירות הפומביות הגרמני תכנן להציע במכירה פומבית מעל 600 חפצים אישיים של אסירי מחנות ההשמדה והריכוז הנאציים, כולל מכתבים שנכתבו על ידי אסירים ומסמכים אחרים המזהים אסירים רבים בשמם ופרטיהם האישיים.

בפוסט שפרסם ברשת X הודה שר החוץ הפולני שיקורסקי לעמיתו הגרמני יוהאן ודפול, שפעל למנוע את המכירה הפומבית, ואמר כי השניים "הסכימו שיש למנוע שערורייה כזו". בפוסט כתב שיקורסקי כי "כבוד לקורבנות דורש את כבוד השתיקה, לא את שאון המסחר".

גם המידע על המכירה הפומבית המתוכננת הוסר מאתר האינטרנט של בית המכירות הגרמני. המכירה הפומבית של חפצי האסירים מהשואה שתוכננה ליום שני, גררה ביקורת וזעם בקרב ארגוני הנצחת שואה, בני משפחות של אסירי מחנות הריכוז וההשמדה, וראשי מוזיאון אושוויץ-בירקנאו, שדרשו לבטל את המכירה המבישה.

כריסטוף הובנר, סגן נשיא בכיר של הוועד הבינלאומי של אושוויץ-בירקנאו, אמר כי "עבור קורבנות רדיפות הנאצים וניצולי השואה, מכירה פומבית זו היא ניצול ציני וחסר בושה, המשאיר אותם זועמים וללא מילים".