הרב אברהם יצחק שוורץ מוחה על הפינוי צילום: באדיבות המצלם

רבה של קריית ארבע, הרב אברהם יצחק שוורץ, התייחס (שני) לפינוי עשרה מבנים סמוך ליישוב מיצד שבגוש עציון, שבוצע על ידי כוחות מג"ב איו"ש, בשיתוף פעולה עם המינהל האזרחי ולבקשת המועצה האזורית גוש עציון.

הרב שוורץ מתח ביקורת חריפה על עצם הפינוי ועל האופן שבו בוצע, ואמר, "אני מזועזע מהפינוי שנעשה בגוש עציון, הפנייה של מאות שוטרים נגד מתיישבים היא בושה וחרפה, ביזיון שלא היה צריך להגיע אליו".

עוד ציין הרב כי היה עד לעדות חמורה מהשטח, "נמצא לידי חבר שראה במו עיניו שוטרים יורים ירי חי כנגד מתיישבים, בפעם הרביעית בשנה האחרונה. זהו מצב שאסור שיימשך".

הפינוי האלים בגבעת צור משגבי ללא קרדיט

לדבריו, "ראשי המועצות הראשונים צריכים למחות ולהגיד: די לפגוע במתיישבים, את הכוח שלנו צריכים להפנות ליישוב הארץ ואיפה שקשה - בשיח והידברות. לשסות יהודים ביהודים - מצב שהוא בלתי מתקבל על הדעת".

הרב שוורץ חיזק את ידי התושבים והוסיף, "נמשיך לבנות את הארץ מתוך הידברות, שיח ושיתוף פעולה. ביחד ננצח, עלה נעלה".