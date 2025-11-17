משתפים מהשבי צילום: באדיבות המצלם

בלעדי לערוץ 7: שלושה משוחררי שבי חמאס - מתן אנגרסט, שגב כלפון ואיתן מור - ערכו בסוף השבוע האחרון שבת משותפת יחד עם בני משפחותיהם במלון 'וולדורף אסטוריה' בירושלים.

האירוע התקיים ביוזמת הרבנית צילי שניידר, יו"ר ארגון 'קשר יהודי', אשר מלווה את משפחות השבויים והחטופים מזה תקופה.

במהלך השבת שיתפו השלושה את המשתתפים בתחושותיהם האישיות מאז שובם לישראל, וסיפרו על הקשר המיוחד שנוצר ביניהם בעת השבי ועל השבתות שעברו יחד בתנאים הקשים.

זו הייתה הפעם הראשונה שבה שבו לדון ולשתף יחד בזיכרונותיהם מהשבתות בעזה, כצעד בתהליך ההתמודדות וההחלמה.

מתן אנגרסט תיאר את התחזקותו הרוחנית, ואמר, "היה לי סידור שקיבלתי אחרי הרבה חפירות והתחלתי להתפלל. אני לא אתפלל שלוש תפילות ביום? ראיתי בתפילות של שבת שהיא קדושה, היא חלק מהדברים הכי חשובים מהיהדות. 'לא יכול להתפלל ולא לשמור את השבת'. התחלתי להתפלל בשבתות הראשונות בלי לשמור שבת, ואז התחזקתי והתחלתי לשמור את השבתות.

קידוש עשיתי מוקדם יותר ואת ההבדלות הייתי מחכה לקפה שחור שהיה מגיע לפעמים אחרי כמה ימים. לא הייתי אוכל בערב כדי לשמור עד שתגיע ההבדלה ביום ראשון או שני או שלישי. הייתי גם לומד בספר 'לכו לחמו בלחמי' - לוח לימוד תורה יומי. בגלל קשה לשמור על הלימוד תורה, אז זה בקצרה. זה הגיע אלי במקרה, כנראה מחיילים שהשאירו באיזור את הספר. היה לי קביעות בו".

שגב כלפון שיתף ברגעים המיוחדים של שמירת השבת במנהרות השבי, ואמר, "היינו בתוך מנהרה קטנה, מקבלים את השבת. אמנם עושים גפן על המים, אבל העיקר הכוונה. שרים 'לכה דודי', 'רבי שמעון בר יוחאי'. אמרתי להם להיזהר על הסלטים, למרות שאכלנו חצי פיתה גבינה. עם דאודורנט מימי הביניים - זו הייתה ההבדלה שלנו והפנס זה היה מאורי האש".

איתן מור סיכם את תחושותיו לאחר השבת ואמר, "רוצה להגיד תודה רבה על השבת".

הרבנית צילי שניידר, יו"ר 'קשר יהודי' אמרה: "מרגש היה לשמוע את העדויות המדהימות של שורדי השבי על מסירותם למען שמירת השבת בתנאים בלתי אפשריים. הסיפורים שלהם מעוררי השראה. מדהים לגלות כיצד האמונה ושמירת השבת בשבי האכזרי נתנו להם כוחות להתמודד עם הקשיים הנוראיים".