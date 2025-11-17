גורם בכיר במנהלת ההתיישבות התייחס הערב (שני) בשיחה עם ערוץ 7 לפינוי המבנים שבוצע בגבעת הטילים שליד מיצד בגוש עציון.

לדבריו, הצעד ננקט לבקשת המועצה האזורית גוש עציון בעקבות התנגדות המועצה האזורית לבנייה החדשה באתר, ובהתאם למדיניות קבועה של המנהלת הפועלת בתיאום עם הרשויות המקומיות.

הגורם אמר, "אנחנו נותנים לכל מה שזז לעלות. כל דבר שזז במרחב עולה. דברים שפעם היה אפשר רק לחלום עליהם. יש לנו תנאי אחד - הסכמת הרשות המקומית ובדיקה שלה שהעלייה לשטח לא תפגע בהקמת היישוב או השכונה המתוכננת. אנחנו מאוד מאמינים בתכנון מסודר וככה הגענו למעל 50 אלף יחידות דיור בקדנציה הזו לעומת ממוצעים של 10 או 15 אלף. בעניין הזה ממש לא משנה מי היא הרשות המקומית ומה הקשר שלה לזמביש. זאת מדיניות קבועה ועקרונית".

לדבריו, הפינוי נעשה לאחר תקופה של מאמצי משא ומתן, "במועצה מבקשים כבר שנתיים לפנות את המקום והמועצה ואנו עוסקים במשא ומתן הזה במשך שנתיים כדי למצוא פתרונות ולא לפנות שם. וגם עכשיו, למרות התדרוכים השקריים פינינו את השוליים של השוליים רק כדי לעצור בנייה חדשה. לא פינינו אנשים מהבית שלהם אלא רק מבנים שנמצאים בהליכי בנייה".

הגורם הבכיר הרחיב ביחס למדיניות הכוללת של המינהלת ואמר, "אנחנו מאפשרים עליה של בלי סוף מבנים וחוות לשטח אך אנחנו שמים לזה עצור כשהמועצה באה ואומרת, חברים, זה שטח שאני רוצה לבנות בו. אמרו להם את זה ביום הראשון, לא עכשיו. קרו לנו מקרים דומים במעלה רחבעם בתקופת שלמה נאמן, באלוני שילה וליד היישוב עמיחי, בכולם אנו פועלים במדיניות".

הגורם הבכיר מתייחס גם לגבעות נוספות בהתיישבות ואומר "אנחנו מאמינים ברשויות מקומית בגלל שהן אמונות על התכנון במרחב. הן יקבעו האם וכמה ההתיישבות תתקבע באזור. אם המועצות כמו בנימין או גוש עציון היו כאלה שלא נותנת לעלות חוות או לתפוס את השטח זה דבר אחד, אבל בבנימין וגם בגוש עציון יש המון המון חוות וכל הזמן עולות עוד. אם התלונות של הרשויות היו על מרבית החוות או אפילו על חצי מהן, לא היינו מאפשרים למנהל האזרחי לפנות אותן.

אבל אם במקום אחד מתוך עשרות מקרים יש תלונה קונקרטית שקשורה בתכנון המקום לצד תמיכה ב-99 אחוז מהמקומות - כולל סיוע כלכלי עצום בחלקם, זה משהו אחר. כאן המועצה טוענת שזה פוגע בהתפתחות של היישוב ושל המרחב והמיקום לא בריא בהקשר הזה".

לדבריו, גם במקרים שבהם הרשות מבקשת לעצור בנייה, ההחלטה אינה מתקבלת מיידית, "יתרה מזאת - גם אז אנחנו לא פועלים מיידית, ממש לא. אנו פועלים יחד עם כל הצדדים על מנת להגיע להסכמות שטובות להתיישבות ולמרחב. אין ספור מקומות הצלחנו להזיז בשנתיים האחרונות בשיח, ובהבנות, תעברו לפה, תלכו לשם, עד שמסתדרים. אבל אם אחרי כל זאת, זאת תהיה עמדת הרשות שאמונה על התכנון במרחב, אני עם הרשות".

לסיום הוסיף אותו גורם: "אני מציע לכל אוהדי ההתיישבות לשאול את עצמם איזה ממשלה ושר הם מעדיפים. כזאת שפינתה את חומש בכל שלושה חודשים או את זאת שהקימה את חומש מחדש וכעת מקדמת בו תכנון ליישוב מוסדר ויציב. ממשלות שלא הקימו יישוב אחד קדנציות שלמות או ממשלה ושר שהקימו 50 יישובים בקדנציה אחת. כל מי שמסתובב במרחב יודע היטב - מה שהיה כבר איננו. מקומות כמו מעוז אסתר וגבעות נוספות הפכו להיות קונצנזוס בזמן שבממשלה הקודמת הם פונו בכל שבוע. את האמת של המהפכה בשטח - כולם יודעים."