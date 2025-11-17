טקס הרחבת הסכם הגג השני של לוד נערך בהיכל התרבות העירוני במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר הבינוי והשיכון חיים כץ וראש העיר יאיר רביבו.

במהלך נאומו של ראש הממשלה התפרצה לדבריו חברת המועצה מיכל בן סופיר, שפנתה לנוכחים וטענה כי העיר הוותיקה אינה זוכה להשקעה מספקת. "אני רוצה שישקיעו משאבים בוותיקים של העיר, בדיוק כמו באזורים החדשים או לפחות באופן מאוזן".

דבריה עוררו תגובות מהקהל ואף קריאות כמו "חוצפנית", אך ראש הממשלה דווקא ביקש להשיב לבן סופיר.

"מה שמך בבקשה?", שאל נתניהו. "מיכל בן סופיר", הגיבה חברת המועצה "ואני לא פוחדת מביקורת".

ראש הממשלה אמר בתגובה: "תודה מיכל. אני יכול להגיד לך שיש לך אור גדול. את יודעת למה? יש לך אומץ לב. זה הכי חשוב".