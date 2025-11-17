מחקר מקיף של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI), שבחן את השיח בעיתון "אל-חַיאת אל-ג'דידה" - הביטאון הרשמי של הרשות הפלסטינית - מגלה תמונת מצב עקבית של עוינות כלפי ישראל, תכנים אנטישמיים מובהקים וביקורת חריפה כלפי חמאס.

המחקר ניתח באמצעות כלי בינה מלאכותית מתקדמים למעלה מ־2,300 טורי דעה שהתפרסמו בין ינואר 2022 לאוגוסט 2025, ובדק את עמדות העיתון כלפי יהודים, ישראל, חמאס ואירועי השבעה באוקטובר.

לפי ההגדרה של IHRA, ששימשה למדידת תכנים אנטישמיים במחקר, כ־20% מהמאמרים המזכירים יהודים כוללים מאפיינים אנטישמיים ברורים: שלילת קיומו של "העם היהודי", טענות על שליטה יהודית בכלכלה העולמית ובמוקדי כוח בינלאומיים, והשוואות בין ישראל לבין הנאצים, הצלבנים או משטרים קולוניאליים. גם במאמרים שאינם עוסקים ישירות ביהודים, מוצגת הציונות כמעט תמיד כתנועה קולוניאלית שאחראית לסבל הפלסטיני. המחקר מצא כי שיעורים אלה לא השתנו משמעותית לפני או אחרי 7 באוקטובר.

המחקר חילק את ניתוח השיח לשלוש תקופות: שלפני 7 באוקטובר 2023, התקופה שבין המתקפה להפסקת האש הראשונה ב־30 בנובמבר 2023, והתקופה שלאחריה. ברוב המוחלט של המאמרים לאורך השנים, חמאס מוצג כגורם שלילי ולא לגיטימי, המזוהה עם האחים המוסלמים ועם איראן. לפני 7 באוקטובר 62% מהמאמרים הוגדרו "מאוד שליליים" כלפי חמאס ו־82% הציגו אותו כבלתי לגיטימי.

עם זאת, לאחר המתקפה והחל בשבועות הראשונים שלאחריה נרשמה התמתנות חריגה: לא פורסמו כלל מאמרים "מאוד שליליים", 67% הוגדרו ניטרליים ו־11% אף "די חיוביים" - רובם בקריאה לאחדות לאומית תחת אש"ף, ולא כתמיכה ישירה בחמאס. לאחר הפסקת האש, חזר השיח להיות שלילי במיוחד: כמעט מחצית מהמאמרים הוגדרו "מאוד שליליים" ו־76% הציגו את חמאס כגורם בלתי לגיטימי.

באשר להסכם אפשרי עם ישראל - 62% מהמאמרים ביטאו עמדה שלילית, מתוכם 44% נחשבו "שליליים מאוד". הכותבים הציגו את ישראל כישות קולוניאלית שאין אפשרות להגיע עמה להסדר אמיתי. שליש מהמאמרים הציגו עמדה חיובית כלפי האפשרות להסכם, בעוד 7.5% היו ניטרליים.

נשיא JPPI, פרופ' ידידיה שטרן, אמר: "הממצאים חושפים כי עיתון רשמי של הרשות משמר נרטיב אנטישמי עם שלילת הציונות; מצד שני, הוא דוחה את חמאס ומציג אותו כגורם קיצוני ולא לגיטימי. השיח הזה מבטא חוסר אמון עמוק גם כלפי ישראל וגם כלפי חמאס, שנתפס בעיני הרשות כמתחרה פוליטי שמאיים על מעמדה. אנטישמיות, האשמת ישראל ושיח של דה־לגיטימציה לציונות אינם מקריים - הם חלק ממסגור נורמטיבי קבוע בעיתונות הרשמית של הרשות. זהו ביטוי מובהק לשיח פנימי שמלמד עד כמה רחוקה הדרך להכשרת הציבור הפלסטיני לקראת פיוס".