נשיא ארה"ב הכריז הערב (שני) כי יסכים למכור לסעודים מטוסי F-35 למרות הסתייגות ישראל מהמהלך. "הם בני ברית טובים, הם מעוניינים לרכוש מטוסים ואני אמכור להם", אמר טראמפ.

בישראל הביעו בעת האחרונה מספר פעמים בפני הממשל האמריקני התנגדות חריפה לאפשרות שארצות הברית תמכור לסעודיה מטוסי קרב מתקדמים.

השר לשעבר רון דרמר, שביקש לני שבועיים בוושינגטון, הבהיר לבכירי הממשל כי בישראל חוששים שכירת המטוסים עלולה להוביל לזליגת מידע ביטחוני רגיש לרוסיה ולסין, בנות בריתה של סעודיה וכן לפגוע ביתרון האווירי האיכותי של ישראל במזרח התיכון, שנחשב מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי ובהרתעת האזור.

סעודיה ביקשה מארצות הברית לרכוש 48 מטוסי חמקן והשאלה המרכזית היא כמה מטוסים בסופו של דבר יסכים טראמפ למכור למשטר בריאד.