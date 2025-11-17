שר המשפטים יריב לוין יעמוד בראש ועדת השרים המיוחדת שתגדיר את המנדט של ועדת החקירה שתבחן את מחדלי ה־7 באוקטובר.

בוועדה יכהנו השרים בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, זאב אלקין, אבי דיכטר, גילה גמליאל, אורית סטרוק, עמיחי אליהו ועמיחי שיקלי.

בישיבת הממשלה שנערכה אתמול הוחלט לקדם את הקמתה של ועדת חקירה "בלתי תלויה", שתעניק לה סמכויות רחבות ותשאף להרכב שיזכה ב"הסכמה ציבורית רחבה ככל הניתן".

על פי ההחלטה, ועדת השרים החדשה תגבש בתוך 45 ימים את תחומי החקירה והתקופות שייבחנו, ולאחר מכן תגיש את המלצותיה לאישור הממשלה.

בשבועות האחרונים ציינו שופטי בג"ץ בפסיקות שונות כי קיים צורך ברור בהקמת ועדת חקירה בעלת סמכויות מקיפות. עם זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך להתנגד להקמת ועדת חקירה ממלכתית רשמית, המוקמת על פי חוק על ידי נשיא בית המשפט העליון.

בדברי ההסבר שמסר נתניהו בדיון 40 חתימות בכנסת שבו התייחס לדרישות האופוזיציה, אמר ראש הממשלה כי הדרישה לוועדה ממלכתית איננה מוסכמת על הציבור כולו. "השאלה היא לא רק מה בודקים, ולא רק את מי בודקים", ציין. "השאלה היא מי בודק את האמת. האופוזיציה צועקת ועדת חקירה ממלכתית, אבל באותה נשימה אתם יודעים שחלק עצום של העם לא יקבל את הרכב הבודקים שאתם מציעים".