מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית את השבת סמכות בתי הדין הרבניים לדון במזונות ילדים הכרוכים בהליכי גירושין, לאחר פסיקת בג"ץ מלפני תשעה חודשים שקבעה כי סמכות זו אינה נתונה בידיהם.

ההחלטה מחזירה את ההסדר שהיה קיים מאז 1953. על פי החוק החדש, שנקבע כהוראת שעה לשנתיים, בתי הדין הרבניים ימשיכו לדון במזונות ילדים הנלווים לתיקי גירושין עד לגיבוש המלצות מקצועיות.

בתקופה זו תפעל ועדה מיוחדת שמינה נשיא בית הדין הרבני הגדול, הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף, שתבחן את מודל חלוקת הנטל בין ההורים ותציע קריטריונים אחידים וברורים ליישום בבתי הדין ובבתי המשפט.

הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, בירך על המהלך. "אני מברך על החלטת הכנסת להשיב את הסמכות החוקית שניתנה לבתי הדין הרבניים מאז ומתמיד לדון במזונות הילדים הכרוכים בגירושין. פסיקת בג"ץ יצרה בלבול גדול ופגעה בסדר התקין של דיני המשפחה בישראל, והחזרת הסמכות לבתי הדין תחזיר את היציבות הנדרשת. ועדת המומחים שמיניתי תסיים בעזרת ה' לגבש מתווה הלכתי שיהיה ברור, מאוזן ומכבד את אחריותם של שני ההורים. שאיפתנו היא להביא לחידוד הקריטריונים, לאחידות בפסיקה ולמניעת מחלוקות מיותרות בין בני זוג בשעתם הרגישה. הדאגה לרווחתם של ילדי ישראל היא העומדת לנגד עינינו".