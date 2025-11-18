תושב כרמיאל בן 45 נעצר בסוף אוקטובר לאחר שפרץ בשעות הלילה המאוחרות למספר בתי כנסת בעיר, גנב מאות שקלים מקופות צדקה ונמלט.

כתב אישום הוגש נגדו בבית המשפט השלום בעכו יחד עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

בסוף אוקטובר התקבלו בתחנת משטרת כרמיאל מספר תלונות על פריצות לבתי כנסת בעיר, במהלכן נגנבו מאות שקלים במזומן.

חוקרי התחנה פתחו מיד בחקירה מואצת, וב-31 באוקטובר הצליחו שוטרי המחוז הצפוני לאתר את זהות החשוד ולעצור אותו בביתו.

מהחקירה עלה כי הנאשם פעל בשיטה קבועה: הוא נהג לפרוץ לבתי הכנסת בשעות הלילה המאוחרות דרך החלונות, פותח קופות צדקה וארונות, גונב כסף מזומן ונמלט מהמקום.

החקירה כללה איתור ממצאים רבים וסיוע של אמצעים טכנולוגיים. עם סיומה, הוגש כתב אישום נגד החשוד בבית משפט השלום בעכו באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

"משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח, ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק", נמסר מהמשטרה.