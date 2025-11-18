מליאת הכנסת אישרה אתמול (שני) בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי שמאריכה את תוקפו של החוק המסדיר שירות לאומי-אזרחי לתלמידי ישיבות.

48 חברי כנסת תמכו בהצעה, מול 38 שהתנגדו.

על פי התיקון, מועד פקיעת תוקפו של החוק ידחה עד ליום 31 במרץ 2026.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "כדי להבטיח המשך הפניה רציפה של מיועדים לשירות ביטחון העומדים בתנאי החוק למסלול השירות הלאומי-אזרחי עד לסיום גיבושו של המתווה המוצע בהצעת חוק שירות ביטחון, מוצע בהצעת חוק זו לדחות את מועד פקיעת תוקפו של החוק".

ההארכה נועדה למנוע חלל חקיקתי עד לאישורו של חוק הגיוס המקיף שנמצא כעת בשלבי גיבוש.