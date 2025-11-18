האדמו"ר מסאטמר הגיע לישראל לביקור במעוזי החסידות המקומיים יחד עם אלפים מחסידיו מארצות הברית.

בשדה התעופה קיבלו את פני האדמו"ר ראשי הקהילה והמוסדות של סאטמר בישראל.

לאחר תפילת מנחה בשדה התעופה, יצא האדמו"ר לירושלים לביקור בבית גאב"ד ירושלים, הרב משה שטרנבוך בן ה-99.

משם עבר האדמו"ר לאוהל שהוקם ברחוב דובר שלום, שם התקיים מעמד קבלת הפנים לבני קהילת סאטמר, ששולב עם סיום כתיבת ספר תורה שנכתב על ידי בני הקהילה לזכר שני ספרי התורה שנשרפו לפני כשנתיים.

הביקור, שיימשך כשבועיים, יכלול שבת במירון בשבת הקרובה עם אלפי חסידים שהגיעו מארה"ב ומאירופה. האדמו"ר ישהה בירושלים בשבוע הראשון וישתתף במעמד יציקת הקומות לבניית בית המדרש הגדול של החסידות.

בשבוע הבא יגיע לבני ברק וישהה בשיכון סאטמר, שם ישתתף בחנוכת בית הספר לבנות ויקבל את קהל חסידיו לעצה וברכה.