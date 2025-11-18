הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים פרסמה את המלצותיה הסופיות בסכסוך הקרקעות הממושך בין עיריית ירושלים לקיבוץ רמת רחל.

על פי ההמלצה, כ-70 דונם מאדמות הקיבוץ יועברו לשיפוט העירוני - פחות מהמאה דונם שדרשה העירייה, אך מספיק כדי לאפשר בניית 2,500 יחידות דיור.

ההמלצה היא חלק ממגמה רחבה יותר של העברת אדמות חקלאיות מהמועצות האזוריות לערים הסמוכות - תופעה שהובילה השנה לקידום כמעט 100,000 יחידות דיור על שטחים חקלאיים ברחבי הארץ, כולל בקריית גת, אשדוד ובית שאן.

הוועדה, שהוסמכה לפני כשנה וחצי לבחון את סוגיית שינוי הגבולות בין ירושלים למועצה האזורית מטה יהודה באזור רמת רחל, החליטה על פשרה חלקית. שני תאי שטח בהיקף כ-60 דונם יועברו במלואם לתחום ירושלים. אולם תא שטח שלישי בגודל 35 דונם, המיועד לשצ"פ, יועבר רק חלקית - 10 דונם בלבד - כאשר היתרה תישאר בידי הקיבוץ ותשמש לפיתוח תיירותי בדרום הקיבוץ.

העירייה טוענת ששינוי הגבולות הכרחי להתמודדות עם גידול האוכלוסייה הצפוי בירושלים. גם מינהל התכנון תמך בבקשה וציין כי מימוש התכניות מותנה בהעברת השטח לשיפוט ירושלים.

דניאל בן שושן, מנהל קרקעות ופיתוח בקיבוץ רמת רחל הביע אכזבה: "אנחנו רוצים להישאר חקלאים, אבל המדינה בשלה. זה מחסל לנו את כל החקלאות, מחסל לנו את הישוב כישוב כפרי. חנקו אותנו כבר מסביב, למרות כל ההתנגדויות שלנו, המדינה עושה בדרך שלה מה שהיא רוצה".