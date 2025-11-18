ישראל הגישה לערכאת הערעור של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג בקשה לפסול את תובע בית הדין, כרים ח'אן מלהיות מעורב בהליכים הנוגעים לישראל.

בנוסף, התבקש בית הדין לבטל את צווי המעצר שהנפיק התובע נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בטענה שמדובר במהלך "חסר בסיס".

בהודעת משרד החוץ נמסר, "הבקשה הוגשה בעקבות מידע ודיווחים חמורים שעוררו חשש עמוק שהתובע פעל ממניעים אישיים בלתי-נכונים כדי לקדם האשמות שקריות וחסרות יסוד נגד ישראל.

מעשים אלה נועדו להסיט את תשומת הלב הציבורית מהאשמות חמורות של הטרדה מינית סדרתית המופנות נגדו. בהקשר זה קידם התובע צווי מעצר חסרי בסיס נגד ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר של מדינה דמוקרטית".

גורמים מדיניים ציינו כי "זיהום ההליכים שנגרם כתוצאה מהתנהלות התובע הוא עמוק ובלתי-הפיך. לכן ישראל מבקשת כי ערכאת הערעורים של בית הדין תפסול את התובע מן המעורבות בתיקים הנוגעים אליה ותכריז כי צווי המעצר שהוצא נגד נתניהו וגלנט אינם ברי תוקף".

במשרד החוץ ציינו כי מדובר במהלך שאינו פוגע כלל בעמדה הקבועה של ישראל לפיה בית הדין חסר סמכות לדון בעניינה.

נגד התובע חאן הופנתה בחודשים האחרונים האשמות להתנהגות בלתי הולמת והטרדה של עובדת בצוותו. הוא הכחיש את הטענות - למרות שהוגשו נגדו שתי תלונות בנושא. חאן רמז שישראל עומדת מאחורי התלונות בעבר - אך העיתון הבריטי "גרדיאן" ביצע תחקיר עומק וגילה כי לא היתה מעורבות של אף גורם זר בהגשת התלונה נגד התובע והיא אותנטית לחלוטין.