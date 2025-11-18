הרכב שהתהפך במהלך המרדף המשטרתי צילום: דוברות המשטרה

מרדף משטרתי באזור דימונה הסתיים הלילה (שלישי) בתאונה קטלנית שבה נהרג חשוד בן 44, וחמישה חשודים נוספים נפצעו באורח בינוני וקל. הם הועברו לטיפול בבית החולים סורוקה ובהמשך נחקרו. ברכב נסעו שישה תושבי הפזורה הבדואית, בני 17 עד 57, והתברר שהוא גנוב ונשא לוחית רישוי מזויפת. לפי פרטי החקירה הראשוניים, החשודים הגיעו במהלך הלילה לתחנת דלק בדימונה במטרה לגנוב את כספת המקום, זמן קצר לאחר שביצעו שוד נוסף בתחנת דלק בכביש 90 בערבה. בעקבות הדיווח הוזנקה למקום ניידת משטרה, וכאשר השוטרים הגיעו לזירה פתחו החשודים במנוסה ברכב. לאחר מרדף של מאות מטרים, הרכב פגע בעמוד חשמל והתהפך, ככל הנראה לאחר שהנהג איבד שליטה.