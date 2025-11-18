בתחילת השבוע שעבר, ב-6:00 בבוקר, הוקפצו כל לוחמי ומפקדי הבט"ש בבסיס אשדוד, לקולות ירי פצמ"רים ורימונים. מאותו רגע, הם התגלגלו לאימון פתע בן יומיים במי הים התיכון, בו התקילו אותם בתרחישי חדירה לגבולות הימיים, אר"נים, ומתקפת כלי שיט ממספר כיוונים.

"תרגלנו אתגרים שעשויים לפגוש אותנו במציאות היומיומית, אבל בקיצון", מתאר סרן א', מפקד סיירת בפלגה 916, את הלך הרוח ב-48 השעות. "בשוטף, התפקיד שלנו הוא לסייר מרפיח עד מכמורת, ולספק ביטחון לרצועת החוף. אנחנו צריכים לדעת לסנכרן את כל אלה - וגם לעשות מעבר".

והיומיים האלה, הוקדשו בדיוק למטרה הזו. הם נפתחו בקולות נפץ, נפילה, ו'שריפה' אשר פרצה באחת הספינות. החיילים התעוררו, ותפעלו את שרשרת האירועים סביבם, בזמן שהתפנו מהנמל ועלו על כלי השיט במהירות האפשרית.

התרגיל עצמו יצא לדרך עם זיהוי כלי עוין, שהפליג לכיוון חופי ישראל מנמל אויב. בהתאם, הדבורה של 916 התקרבה אל הכלי ה'חשוד', ממנו ביצעו כוחות 'צד אדום' ירי חי נגד הלוחמים. במקביל, דהרו אופנועי ים במהירות לכיוון הדבורה. "הקשנו מאוד על המפקדים", מעיד המס"ר, "תרחשנו התגברות על הרבה כלי שיט באותו זמן - וזה היה רק סודר אחד, מתוך שלושה".

ולאתגר הבא: "סימולציית 'היום שאחרי' - בה הם היו צריכים לסכל את האיומים, ולתכנן את המשך הלחימה בראייה קדימה, תוך כדי הערכת צעדי האויב הבאים. וכל זאת בזמן שסביבם ממשיכים להתפרץ אירועים".

סודר שלישי ואחרון היה 'ימאות', בו תרגלו לוחמי הפלגה העברת פצועים בלב הים, תדלוק ימי ופתיחת נתיב לכלי שיט מסייעים.

חלק מהותי כאמור באימון, היה אלמנט ההפתעה המוחלטת: "אף מפקד בפלגה לא ידע מה עומד לפגוש אותו בתרגיל", מצהיר סרן א'. נדבך אחר, וחשוב לא פחות, היה התכנון והסנכרון ההדוק בין כלי השיט, בדגש על הירי החי בסודר הראשון.

התרגיל הימי צילום: דובר צה"ל

הוא מציין שכל מוקד בתרגיל נועד לבחון היבט שונה: "מול כלי השיט העוין, הפוקוס היה הדיפת מספר איומים בו זמנית, ונטרול מטרות רבות תחת חוסר וודאות. הדרישה הייתה להיערך בסנכרון, כך שנוכל להתמודד עם כל הכלים".

במוקד 'היום שאחרי', הדגש היה על הפיקוד בזמן אמת, ועל ניהול ותכנון הסיטואציה גם בהסתכלות קדימה. בחלק האחרון, 'סודר הימאות', ההתמקדות הייתה בפתיחת נתיבים לכוחות חדשים שיסייעו בלב הים, ולתנועה חופשית של כוחותינו בהתאם לשינויים תדירים בשטח.

"דרשנו מכולם להפגין יכולות פיקוד גבוהות, שיפגשו אותם גם בתרחיש אמת: להראות חדות, קור רוח, חשיבה יצירתית וארוכת טווח", מצהיר סרן א'. "המטרה העליונה שלנו, היא לפתח את היכולות האלה עוד לפני שנוהל הקרב מגיע, כדי שלא ניתפס מופתעים בשעת הש'".