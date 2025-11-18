האגודה הבריטית Palestine Exploration Fund (PEF) פרסמה הצהרה רשמית שבה היא מביעה התנגדות נחרצת לפעילות הארכיאולוגית שמובילה מדינת ישראל בשטחי יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן.

לפי ההצהרה, במהלך החודשים האחרונים חלה עלייה בפעילות אותה מגדירה האגודה כ"בלתי חוקית", אשר כוללת חפירות והרס אתרים ארכיאולוגיים בתחומי יו"ש שבשליטת הרשות הפלסטינית, לשון ההודעה.

ב־פברואר 2025 התקיימה בירושלים המזרחית ועידה ארכיאולוגית שעסקה בהרחבת התוכניות הקיימות לחפירה באתרים נוספים, צעד שהאגודה רואה בו סימן להמשך מגמה מסוכנת.

במרכז ההצהרה צוין אתר סבסטיה שבאזור שכם שם החלו ארכיאולוגים ישראלים בפעולות חפירה בלא שיתוף הרשות הפלסטינית. לדבריהם, האתר נמצא תחת אחריותה החוקית של הרשות ולפיכך כל פעילות ישראלית בו נחשבת פסולה לפי הדין הבינלאומי.

"סביר מאוד שאתרים נוספים בגדה יועברו בהדרגה לשליטה ישראלית", נכתב. "אנו מביעים את התנגדותנו לכל פעילות עבר, הווה ועתיד שנועדה לשלול מהאוכלוסייה הפלסטינית את המורשת שלה, ולעיתים אף משמשת כחלוץ להתנחלות בלתי חוקית נוספת".

עוד הודגש כי בהתאם למדיניות האתית של האגודה, היא לא תפרסם חומרים המגיעים מחפירות אלו, לא תספק במה לחוקרים המעורבים, ולא תשתף פעולה מחקרית עימם. יחד עם זאת, הובהר כי מדובר בסנקציה הנוגעת לאופי הפעילות - ולא לזהות הלאומית של החוקרים.

"האגודה פועלת לפי כללי המשפט הבינלאומי ואוסרת על חפירה, העתקת ממצאים או הרס אתרים בידי כוח כובש. כל מי שמכבד את העקרונות הללו, מוזמן לחקור, לפרסם ולהרצות במסגרת האגודה שלנו", נכתב.