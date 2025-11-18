בית החולים שערי צדק בירושלים דיווח על מקרה חריג ומורכב של ניתוח דחוף להצלת חייה של אריאלה, ילדה בת שבע, שהגיעה לישראל יחד עם משפחתה לביקור בתקופת החגים.

הילדה הובהלה לבית החולים לאחר שסבלה מכאבי ראש עזים במהלך הטיסה לישראל, שלא חלפו גם לאחר הנחיתה. בני משפחתה, בעלי הכשרה רפואית, הבינו כי ייתכן שמדובר במצב רפואי חמור, והביאו את אריאלה בדחיפות לבדיקה בשערי צדק.

במהלך הבדיקות במחלקה לטיפול נמרץ ילדים, בוצעה לה בדיקת CT שגילתה גידול משמעותי בצידו הימני של המוח. הצוות הרפואי קבע כי יש לבצע ניתוח נוירוכירורגי מידי, שכן הגידול הפעיל לחץ על המוח, גרם לחולשת צד, כאבי ראש, הקאות וישנוניות, ועלול היה לסכן את חייה.

את הניתוח המורכב ביצעו ד"ר גוסטבו רייז, מנהל יחידת הנוירוכירורגיה לילדים, וד"ר עידו פלדור, סגן מנהל המחלקה הנוירוכירורגית. הצוות כלל גם את מומחית האונקולוגיה ד"ר איריס פריד, צוות טיפול נמרץ ילדים בראשות ד"ר זאק בראון והאחות טלי וייס. הניתוח הסתיים בהצלחה, והגידול הוסר במלואו.

אסתי גרוס, אמה של אריאלה, סיפרה, "החלטנו כמעט ברגע האחרון לבוא לישראל, אבל אני באמת לא יכולה לדמיין איך היינו עוברים את כל זה במקום אחר. יצרנו קשר אמיתי עם הצוות - הרגשנו שלא היינו עוד מקרה אחד, אלא שכל אדם, מהאחיות ועד הרופאים הבכירים ביותר, עשה הכול כדי לוודא שאנחנו בידיים טובות. בזכות הטיפול המסור והחוויה החיובית, אנחנו מרגישים זכות לשתף את הסיפור שלנו".

דודי, אביה של אריאלה, הוסיף, "לאורך כל הטיפול, שהיה לעיתים מפחיד ומלא בחוסר וודאות, תמיד הרגשנו שמתייחסים אלינו כמו אל משפחה - כל הרופאים ואנשי הצוות היו פשוט מדהימים".

ד"ר רייז, שביצע את הניתוח, סיכם, "המקרה הסתיים בהצלחה בזכות התערבות מקצועית שבוצעה בזמן, בשילוב זרועות של הצוות הרפואי בשערי צדק, לפני שהמצב היה עלול להידרדר ולהיות מסכן חיים. אנחנו מרגישים זכות גדולה על ההזדמנות להעניק למטופלת ולמשפחתה טיפול שאם לא היה ניתן בזמן, היה עלול להסתיים באופן אחר לחלוטין".