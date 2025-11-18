מחאת "אם תרצו" מול בית השופט עמית ללא קרדיט

פעילי תנועת "אם תרצו" קיימו הבוקר (שלישי) משמרת מחאה מול ביתו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, לקראת הדיון בבג"ץ העוסק במינוי ראש השב"כ דוד זיני.

הפעילים הניפו שלטים וקראו קריאות בגנות האפשרות שבית המשפט העליון יתערב בהחלטה הממשלתית, תוך שהם מדגישים את עמדתם שלפיה מדובר בנושא שאינו שפיט.

בין היתר קראו הפעילים: "יצחק עמית, אתה לא תחליט".

רכז השטח בתנועה, בניו בן שבת, אמר במחאה, "באנו להבהיר ליצחק עמית שאין לו שום סמכות לקבוע מי יהיה ראש השב"כ".

לדבריו, "את העתירה הזו הוא היה צריך לזרוק מהמדרגות. העם יקבע מי הם נבחריו ונבחריו יקבעו מינויים מדיניים. השופטים צריכים לפסוק לפי החוק ולא לדון בעתירות הזויות של בטחוניסטים שהפכו לאנרכיסטים".