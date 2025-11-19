אפרת עובדת 32 שנה במשרד החינוך. חיכתה לא מעט להגיע לוותק של 35 שנה, אך להפתעתה כשבדקה מה הזכויות שמצפות לה גילתה שהוותק בפועל הוא רק 26 שנים.

כשניסתה להבין ממה נובע הפער גילתה שלאורך השנים עבדה במשרת אם עם 80 אחוזי משרה. הפער הזה לאורך השנים הקטין לה את הוותק בשש שנים, פער עצום שלא הייתה מודעת אליו בתקופת העבודה. את זה היא מגלה רק לקראת הפרישה.

הסיפור של אפרת הוא רק דוגמה אחת מתוך עשרות מקרים דומים שמתגלים מדי שבוע בקרב עובדי הוראה. חוסר היכרות עם הזכויות והתנאים, שלא פעם מסובכים ומורכבים, גורמים להפסדים משמעותיים לאורך כל שנות העבודה.

מחקר שנערך בקרב עובדי הוראה מגלה כי למעלה משני שלישים מהמורים לא יודעים לקרוא נכון את תלוש השכר שלהם. המשמעות היא פשוטה ומדאיגה ביותר, טעויות בהפקדות לקרן השתלמות, תוספות שלא נכנסות לחישוב הפנסיה, והגדרות שגויות של חשבי השכר שיוצרות נזק מצטבר לאורך שנים.

בועז שמש, מתכנן פנסיוני מורשה לפרישה ובוגר בנק הפועלים עם 30 שנות ניסיון, מסביר כי "השכר הקובע לפנסיה הוא גורם מרכזי בקביעת שיעור הפנסיה. החישוב שלו מורכב ותלוי בגורמים רבים, ומורים רבים מגלים רק בשלב מאוחר שהשמיטו תוספות חשובות מההפקדות הפנסיוניות לאורך השנים".

מקרה בוחן שטופל לאחרונה חושף את הבעיה בצורה חדה. מורה שהייתה מעוניינת לצאת לפנסיה הגיעה לייעוץ עם תלוש השכר שלה. ניתוח מהיר של התלוש הוביל למסקנה מדאיגה, לאורך כל השנים השמיטו את תוספת ההדרכה מההפקדות הפנסיוניות. המשמעות הייתה נזק של עשרות אלפי שקלים בכל שנה.

מרבית המורים יודעים פחות או יותר בגדול את ההסדר הפנסיוני אליו הם משויכים. קיימים שלושה הסדרי פנסיה מרכזיים לעובדי הוראה, פנסיה תקציבית, פנסיה צוברת ותיקה, ופנסיה צוברת חדשה. אבל הידיעה הכללית לא מספיקה.

הנקודות שמורים חייבים לשים עליהן דגש כוללות הבנה מעמיקה של אחוזי הפנסיה הצבורים, הקשר בין תלוש השכר לפנסיה, זיהוי הפקדות שגויות לקרן השתלמות, וטיפול בטעויות של משרד החינוך ועובד ההוראה בזמן העבודה ולא לאחריה.

שמש מדגיש כי "קיימות דוגמאות רבות לטעויות שמורים עושים במהלך שנות העבודה. החל מחוסר מעקב אחר תוספות שונות בזמן העבודה וכלה בהגדרות שגויות על ידי חשבי השכר אשר יוצרים נזק לאורך שנים. הבעיה היא שברוב המקרים מגלים את זה רק כשכבר מאוחר מדי".

הוובינר שיתקיים ב-25 בנובמבר בשעה 20:30 בערב יתמקד בסוגיות נבחרות בתקופת העבודה של עובדי הוראה. המשתתפים ילמדו איך לקרוא נכון את תלוש השכר, איך לזהות עיוותים בהפקדות, מה נכנס לחישוב הפנסיה ומה לא, וכיצד לטפל בקופות הגמל בצורה נכונה.

ההשתתפוות בוובינר היא ללא עלות, והוא יימשך כשעה. מספר המקומות מוגבל, והרשמה מתבצעת על בסיס מי שנרשם ראשון מקבל מקום.

בנוסף, ב-9 בדצמבר יתקיים וובינר נוסף שיתמקד בתקופת טרום הפרישה והפרישה עצמה, כולל התנאים השונים לפרישה מרצון, פרישה מוקדמת ופרישה על פי גיל.

תלוש השכר של אפרת