יהודה יגר, רבש"צ היישוב נווה צוף שבבנימין, נבחר למצטיין קורס הרבש"צים הארצי של צה"ל אחרי שסיים בהצטיינות קורס אינטנסיבי בן שלושה שבועות, וזכה להוקרה ממפקדיו ומהנהגת היישוב.

יגר, שעלה לישראל מארצות הברית מתוך תחושת שליחות עמוקה ורצון לתרום למדינה, שירת בצה"ל כחייל בודד.

בשנים האחרונות הוא משמש כרבש"צ נווה צוף ומוביל את תחום הביטחון ביישוב, הנמצא בתנופת בנייה והתפתחות, ובכלל זה הקמה של שכונה חדשה של בתי אמנה.

ראשי היישוב בירכו את יגר על ההישג ואמרו כי "יהודה מביא לתפקידו מוטיבציה גבוהה, מקצועיות בלתי מתפשרת, ונכונות תמידית ללמוד ולהשתפר. תכונות אלו הן שבלטו במהלך הקורס והביאו לבחירתו פה אחד. ההישג הזה רק מוכיח את מה שאנחנו יודעים מזמן - יש לנו את הרבש"ץ הכי טוב שיש".

גם מפקדיו של יגר בצה"ל שיבחו את פועלו. הקצין האחראי עליו מסר: "יהודה הינו רבש"צ מוביל בחטיבה. הוא לא מתפשר על פחות ממצוין ושואף ללמידה ועשייה מתמדת. וכל זה כשדבר אחד לנגד עיניו - הביטחון ותחושת הביטחון של תושבי נווה צוף".