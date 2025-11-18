הכרזתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי ימכור מכירת מטוסי קרב חמקנים מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה, עוררה לא מעט דאגות בישראל.

ישראל היא עד כה המדינה היחידה במזרח התיכון שמפעילה את המטוסים הללו. מכירת מטוסי חמקן לסעודיה תפגע בעליונות האווירית במזרח התיכון, גם כשמדובר במדינה ש'מתחת לשולחן' מקיימת קשרים ביטחוניים עם ישראל.

גם בנושא הזה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. בחודש מאי 1978, גיבש נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר עיסקת נשק עם סעודיה, שכללה מכירת 72 מטוסי F-15 חדישים, מתוכם 60 מטוסים המיועדים לפעילות מבצעית ו-12 מטוסי הדרכה. רק שנתיים קודם-לכן, בשנת 1976, הגיעו ראשוני מטוסי ה F-15- לישראל. ערב-הסעודית היתה למעשה למדינה השנייה אחרי ישראל, שרכשה את מטוס הקרב המתקדם, שכבר הפעילה מדינת ישראל אז. בדיוק כמו עכשיו.

מדינת ישראל סערה וגעשה. ההתנגדות לעיסקה היתה קולנית ופומבית, תוך עימות עם מימשל קרטר. החשש הישראלי היה שהמטוסים יוצבו בבסיס חיל האוויר הסעודי טאבוק, הנמצא רק 150 ק"מ מאילת, טווח יריקה כשמדובר במטוסי קרב שוברי מהירות הקול. נשיא ארה"ב קרטר עמד על רגליו האחוריות והצליח להעביר את האישור בקונגרס בשבוע בו חגגה מדינת ישראל את יום העצמאות ה-30. האמריקנים גם התחייבו, שהמטוסים לא יוצבו בטאבוק - למרות שלא היה ברור איך בדיוק הם ידאגו למימוש ההתחייבות הזו. כולם הבינו שברגע שהמטוסים יימסרו לסעודיה, זכותה להציב אותם בכל מקום שתחפוץ.

באותם ימים יחסי ישראל-ארה"ב היו בשפל, בגלל המבוי הסתום שאליו נקלע המו"מ בין ישראל ומצרים. בישראל היו מודאגים מהעיסקה, גם בגלל שכללה מכירת מטוסי קרב למצרים, איתה עדיין לא נחתם הסכם שלום (למרות שהדבר קרה אחרי ביקור סאדאת), וניסו לטרפד אותה דרך הקונגרס, תוך עימות עם נשיא ארה"ב.

בסופו של דבר, בשל מגבלות שהציב הקונגרס האמריקאי, סופקו לסעודיה ב-1982 רק 60 המטוסים שיועדו לפעילות מבצעית.

מטוס נוסף שעמד במוקד עימות בין ממשלת ישראל למימשל אמריקני היה מטוס האייוואקס - מטוסי בקרה ושליטה מתוצרת ארצות הברית.

באוקטובר 1981 הודיע ממשלו של רונלד רייגן, נשיא רפובליקני דווקא, אוהד ישראל ביסודו, על כוונותיו למכור חמישה מטוסי אייוואקס לסעודיה. החשש בישראל היה מפני היכולת של מטוסים מסוג זה הפועלים בסעודיה, לעקוב אחר כל תנועה של חיל האוויר הישראלי, ולשלול ממנו את היכולת לפתוח ב'מכה ראשונה, בסיס דוקטרינת ההגנה הישראלית'.

ההתנגדות הנוכחית למכירת מטוסי החמקן נובעת גם היא מיכולות דומות. במטוסי ה-35-F מותקן מכ"ם מערך סריקה אקטיבי, המאפשר למטוס לאתר מטרות וכלי טיס אחרים ממרחק רב.

היום כבר אין צורך באייוואקס. ה-35-F עושה את העבודה. גם אוסף מידע וגם תוקף.

למכירת מטוסים האייוואקס נדרשה הסכמת הקונגרס. הבעיה של הנשיא רייגן היתה ידידי ישראל בקונגרס, שלא הסתירו את התנגדותם לעיסקה: "זוהי אחת ממכירות הנשק הגרועות והמסוכנות אי פעם", הכריז הסנטור טד קנדי, אחיו של הנשיא לשעבר המנוח ג'ון קנדי. הסנטור בוב פאקווד, חבר מפלגתו של רונלד רייגן הרפובליקני, הוביל בסנאט את ההתנגדות למכירה.

הסנטורים הביעו חשש שהמכירה לא נועדה לקדם את היציבות באיזור, כפי שבממשל רייגן ניסו לשכנע גם אותנו וגם את הקונגרס, אלא כדי להבטיח את משאבי הנפט האמריקאים, כלומר מכירת טכנולוגיה בתמורה לנפט. הסנטור דונלד ריגל אמר: "אנו מתבקשים להיכנע לסוג של סחיטה; זהו מחיר הנפט". 8 שנים אחרי משבר הנפט העולמי שסעודיה הובילה אחרי מלחמת יום הכיפורים, ארה"ב והמערב עדיין היו בטראומה מפני מחסור בנפט ועליית מחירי הנפט.

לבסוף, אישר הקונגרס את מכירת האייוואקס, כחלק מייצוא הנשק הגדול ביותר שהיה עד אז.

עברו למעלה מ-40 שנה מאז מכירות ה- F-15 והאייוואקס. המצב השתנה. מטוסי נוסעים ישראלים עם דגל כחול לבן על זנבם, טסים בשמי סעודיה מזרחה. גם מטוסים שיעדם סעודיה חולפים לא פעם בשמי ישראל.

ובין שתי המדינות מתקיים שיתוף פעולה ביטחוני, על פי מקורות זרים כמובן. ועדיין - יש חשיבות גדולה לשימור העליונות האווירית של ישראל, בכל תנאי ובכל מצב. אתגר לא פשוט לממשלה הנוכחית.

(הטור המלא יתפרסם בשבת הקרובה במדור 'חמוש במקלדת' בשבועון הציונות הדתית 'מצב הרוח')