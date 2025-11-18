אלפי בוגרים מובילים היום קהילות, משפיעים במערכות המדינה ומחנכים את הדור הבא.

זו התוצאה המדויקת של חזון חינוכי שהחל לפני 30 שנה במדבר יהודה, מול הר נבו, במקום שנקרא מצפה יריחו. מה שהתחיל כחלום הפך למהפכה אמיתית בעם ישראל.

הישיבה מציינת בימים אלו 30 שנה להיווסדה. היא נוסדה בשנת תשנ"ה על ידי הרב שבתי סבתו, וכיום משמש לצידו כראש ישיבה בנו הרב יצחק סבתו. בשלושת העשורים האלה הוכחה הישיבה שהחזון עובד - המספרים של מאות מחנכים, עשרות רבני קהילות ואלפי בוגרים משולבים מדברים בעד עצמם.

כיום לומדים בישיבה הגבוהה כ-200 בחורים ואברכים (המתגוררים בישוב ושותפים לעשייה החינוכית במקום ובאזור כולו), אשר מתמסרים ללימוד המיוחד לאור תורת ארץ ישראל, סוגיות בעיון בגמרא מחד, ויסודות אמונות מעמיקים מאידך. בנוסף לכ300 תלמידים אשר לומדים בישיבה התיכונית, אלה הם מנהיגי עם ישראל הבאים, והישיבה זקוקה לשותפים כדי להמשיך ולהצמיח אותם.

לפי שותפים הצטרפו למהפכה של ישיבת מצפה יריחו למען עמו באהבה. תרמו עכשיו.

הנתונים מדברים בעד עצמם: 7 גרעינים תורניים פעילים. עשרות רבני קהילות ויישובים שמובילים קהילות. דיינים שיושבים על מדין. מעל 200 מחנכים, ביניהם ראשי ישיבות ומדרשות. אלפי בוגרים משולבים במערכות הביטחון, בתקשורת, באקדמיה ובעשייה הציבורית. כל אלה יצאו ממקום אחד - הישיבה במצפה יריחו.

הישיבה יוצאת בימים אלה לקמפיין גיוס חשוב. הקריאה היא ברורה - להיות שותפים במהפכה, בלימוד המעמיק של הגמרא בעיון, בשיעורי האמונה הייחודים, ולמעשה להיות שותפים בלימוד התורה של 200 הבחורים והאברכים שלומדים כעת בישיבה הגבוהה, בנוסף ל300 התלמידים בישיבה התיכונית, ולהיות שותפים בעשייה לחזק את הזהות היהודית של עם ישראל ומדינת ישראל.

מה עומד מאחורי ההצלחה הזו?

החזון שקבע הרב שבתי סבתו, מייסד הישיבה, היה ברור מהיום הראשון: להעמיד תלמידי חכמים גדולים ובני תורה שהם גם עובדי ה', בעלי מידות טובות, אוהבי עם ישראל וארץ ישראל. אבל זה לא נגמר שם - המטרה היא לגדל חלוצים שפועלים למען תקומת עם ישראל בארצו.

"שמחה והתרגשות גדולה לראות את השותפים הרבים לחזון של הישיבה", מספר הרב יצחק סבתו, ראש הישיבה הגבוהה. הוא מדגיש את השותפות המיוחדת של מאות הבוגרים שמביאים את הברכה של למען עמו באהבה מכל רחבי הארץ.

הרב סבתו ממשיך, "בוגרי הישיבה, ראשי הגרעינים התורניים, רבני הקהילות, המחנכים, אנשי העשייה בכל המרחבים השונים שפועלים לעורר את עם ישראל לקדושה לגאולה - השותפות שלהם יחד איתנו היא הדלק שלנו להמשיך ולפעול בעזרת ה' למען עמו באהבה".

מפת הגרעינים התורניים ורבני הקהילות של ישיבת מצפה יריחו, 100 אלף מעגלי השפעה:

צילום: ישיבת מצפה יריחו

הסוד של הישיבה - לא לשמור את התורה לעצמך

הישיבה דוגלת בגישה מהפכנית: חיים של שליחות עם אהבה ומסירות לעם ישראל. העיקרון הוא פשוט אבל רב עוצמה - ללמוד על מנת ללמד, לא לשמור את התורה שלמדת לעצמך. במשך 30 השנים האחרונות, הישיבה שולחת את בוגריה ותלמידיה לפעול ולהשפיע בכל מקום למען עמו באהבה.

מקום שמרחיב את הדעת ופותח את הלב

הישיבה ממוקמת במיקום ייחודי בישוב מצפה יריחו, בליבו של המדבר מול הר נבו. השקט והטהרה של הנוף המדברי הקסום מרחיבים את הדעת ופותחים את הלב לעולמות רוחניים ופנימיים. זה לא סתם בחירת מקום - זה חלק מהחזון החינוכי.

הישיבה היא ישיבה גבוהה עם מסלול הסדר לצידה. הלימוד ארוך, עמוק ומשמעותי, ומאפשר בניית קומה רוחנית שלמה. המטרה היא להצמיח תלמידי חכמים שהם גם עובדי ה' בעולם המעשה. גם בצד הצבאי, מבנה הישיבה הגבוהה מאפשר לכל בחור להתגייס בשלב הנכון ביותר בהתפתחותו האישית והרוחנית, עם ליווי צמוד של צוות הישיבה.

הלימוד מתפרס על כל חלקי התורה - עיון מעמיק בסוגיות, שיעורי אמונה עמוקים, מהלכים בתורת המוסר והמידות. השיעורים המגוונים פותחים את הדלת לתלמידים עם סגנונות שונים, ומפתחים כל בחור לפי כשרונו ונטיית נפשו. האווירה החמה והמשפחתית בישיבה יוצרת הפרייה, יצירה וחידוש בלימוד ובהתפתחות האישית.

הזמן להיות שותפים הוא עכשיו

הקמפיין הנוכחי הוא קריטי להמשך הפעילות והצמיחה של הישיבה. אלפי שותפים כבר הצטרפו למעגל התומכים במהפכה הזו. כל תרומה היא שותפות ישירה בלימוד התורה של 200 הבחורים והאברכים, שותפות בעשייה לחזק את הזהות היהודית של עם ישראל ומדינת ישראל.

בוגרי הישיבה כבר מובילים קהילות, משפיעים במערכות המדינה, מחנכים את הדור הבא. ההזדמנות להיות חלק מהמהפכה הזו, להיות שותפים במורשת של 30 שנה ובעתיד של עם ישראל - היא כאן ועכשיו.

