לאחר אחת עשרה שנים מאז אלבומו הקודם "שדות", משיק הזמר והיוצר יוני רועה את אלבומו החדש "מפוזרים".

האלבום כולל עשרה שירים, מהם חמישה חדשים שמעולם לא ראו אור, לצד חמישה סינגלים שיצאו במהלך השנים אך לא נכנסו עד כה לאלבום מלא.

השיר הפותח "פוליטיקה" עוסק בשיח הציבורי המפלג בישראל ובתחושת איבוד הדרך. "לא הכל זה פוליטיקה", שר רועה, ומבקש להפנות את המבט גם להישגים ולערכים המאחדים.

"הרגשתי צורך לצאת עם האלבום הזה מתוך שליחות", אמר רועה, “מתוך תחושה שהמדינה האהובה שלי מאבדת כיוון. השיח הפוליטי הפך לשיח מפלג, כזה שמוחק את המכנה המשותף שמחזיק אותנו יחד שנים ארוכות. רציתי להזכיר שיש כאן עוד נושאים, עוד תקווה, עוד לב".

שיר נוסף הבולט באלבום הוא "שורדת" - בלדה על המדינה ש"מצליחה לשרוד למרות הכול", כלשונו. רועה מוסיף: "מאז שכתבתי את 'איזו מדינה', המצב רק מחמיר. כל שנותר לי הוא לשיר ולדבר אל לבם של אנשי התקווה והמוסר".

"מפוזרים" מוגדר על ידי רועה כאלבום של אמונה, געגוע ואחריות אמנותית - ניסיון לאחד בין לבבות דרך מוזיקה ונשמה.