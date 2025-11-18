השמנת יתר היא אחד האתגרים הבריאותיים המרכזיים בעולם, וירידה במשקל נחשבת לכלי העיקרי להפחתת הסיכונים הבריאותיים הנלווים לה.

אולם, ממצאי מחקר שנערך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מצביעים על כך שלצד התועלות הבריאותיות , ירידה במשקל בגיל המבוגר יכולה להחמיר את התגובה הדלקתית-מוחית הנגרמת מהשמנה.

ממצאי המחקר שנוסה על עכברים פורסמו בכתב העת GeroScience והציפו את חשיבות הקשר בין דלקתיות מוחית ומחלות ניווניות של המוח בגיל המבוגר.

קבוצת מחקר בהובלת פרופ' אסף רודיך ופרופ' אלון מונסונגו מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ערכה השוואה בין השפעת הירידה במשקל בגילאים שונים, במודל בעלי חיים.

במחקר קליני בבני אדם קשה לשלוט במגוון הגורמים לשינוי משקל, ועל כן, כדי להגיע למסקנות מוצקות, בדקו החוקרים עכברים צעירים לעומת עכברים בוגרים בגיל העמידה (הגדרה של עכבר בגיל העמידה עומד על טווח של שנה עד שנה וחצי, מקביל לעשור שישי לחיים באדם). השמנת היתר נגרמה על ידי תזונה מועשרת בקלוריות (שומן), וירידה במשקל על ידי החזרת התזונה למזון עכברים רגיל.

עכברים בגיל העמידה הצליחו לנרמל את ויסות הגלוקוז בדם שלהם ביעילות דומה לעכברים הצעירים יותר, ממצא המוכיח שההשפעה המיטיבה הזו של ירידה במשקל אינה תלויה בגיל. "אם תוצאה זו משקפת השמנת יתר בבני אדם, היא מצביעה על כך שאנשים בגיל העמידה החיים עם השמנת יתר וסוכרת עשויים לשפר את בקרת הסוכר בדם ו/או להפחית את הסיכון לסוכרת על ידי ירידה במשקל, רעיון הנתמך על ידי מחקרים קליניים רבים", הסביר אלון זמר, שמחקר זה הינו חלק מעבודת הדוקטורט שלו ברפואה.

עם זאת, כאשר בחנו החוקרים את ההיפותלמוס, האזור במוח שאחראי על תפקודים פיזיולוגיים רבים בגוף, כולל בקרת אכילה ומשק האנרגיה, נצפה ממצא בלתי צפוי. עכברים בגיל העמידה הציגו החמרה של תגובה דלקתית מוחית באזור זה. מצב זה נמשך מספר שבועות ונצפה הן מבחינה מולקולרית והן על ידי הערכה מיקרוסקופית של תאי חיסון השוכנים במוח.

דלקת עשויה להתפתח באופן פיזיולוגי, אך כאשר היא כרונית ו/או לקויה, היא עלולה לגרום נזק לרקמות. "סוג הדלקת העצבית שנצפתה במוח, נקשרת במחקרים רבים גם לפתופיזיולוגיה של מחלות מוח ניווניות האופייניות לגיל המבוגר, ואשר גורמות לאובדן זיכרון, דמנציה ואלצהיימר. זו הסיבה שלממצאים שגילינו חשיבות רבה. נדרש מחקר המשך כדי להבין האם הדלקת הזו פיזיולוגית, או בעלת משמעויות שליליות בגיל הבוגר", ציין פרופ' רודיך.

“ממצאי המחקר מראים שירידה במשקל חשובה לבריאות המטבולית, אך חשוב להבין כיצד לתמוך גם במוח המתבגר בתהליך הירידה במשקל. הגנה על המוח המזדקן צריכה להיות חלק בלתי נפרד מהשיח על ניהול משקל בריא", סיכם פרופ' מונסונגו.