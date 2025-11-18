ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הבוקר (יום שלישי) הודעת תמיכה בהחלטת מועצת הביטחון של האו"ם, שבה בירך את הנשיא דונלד טראמפ ואת צוותו "הבלתי נלאה והמסור".

לדברי נתניהו, בחשבון ה-X הרשמי בשפה האנגלית, "אומץ ליבם והקרבתם של חייליינו האמיצים, יחד עם מאמציו הדיפלומטיים של הנשיא טראמפ, סייעו להחזיר הביתה את כל החטופים ואת רוב החללים".

לדברי נתניהו, "מועצת הביטחון של האו"ם תמכה במלואה בתוכנית 20 הנקודות של טראמפ, ובמינוי מועצת השלום בראשותו. אנחנו מאמינים שהתוכנית שלו תביא לשלום ושגשוג בעקבות התעקשותה על פירוז מלא של עזה, פירוק מנשק ודה-רדיקליזציה".

לדברי נתניהו, התוכנית תביא גם לשילוב נוסף של ישראל באזור, ולהרחבת הסכמי אברהם. "המנהיגות פורצת הדרך של טראמפ תביא את האזור לשלום ושגשוג ולברית מתמשכת עם ארה"ב", מסר, כבשרקע התנאי הסעודי שישראל תסכים ל"נתיב למדינה פלסטינית" כדי לנרמל יחסים".

ראש הממשלה הוסיף כי "בשיתוף פעולה עם ארה"ב ומדינות אחרות שחתומות על התוכנית, אנו מצפים לקבל את כל החטופים החללים ללא דיחוי, ולהתחיל בתהליך פירוק רצועת עזה מנשק וסיום שלטון חמאס בה. ישראל מושיטה את ידה לשלום ולשגשוג לכל שכנינו, וקוראת להם לנרמל את היחסים איתנו ולהצטרף אלינו בגירוש חמאס ותומכיו מהאזור".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר, "בלחץ האמריקנים, נתניהו הודיע הבוקר שהוא מקבל את החלטת מועצת הבטחון הכוללת את עקרון 'איחוד הזירות'. במשך שנים ניסה נתניהו להפריד בין עזה ליו"ש, ומכך צמחה המדיניות ההרסנית של חיזוק ומימון החמאס, והעלמת העין מהתחמשותו. זו היתה טעות אסטרטגית איומה, וטוב שהאמריקנים שמו לה סוף. הממשלה הימנית בתולדות המדינה מוותרת רשמית על הסיפוח ומגדירה עקרונות לשיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית".