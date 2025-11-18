הרשימה המשותפת של בנימין תרוץ בליכוד צילום: באדיבות המצלם

ביום שלישי בשבוע הבא תיערך ועידת הליכוד בה יבחרו המתפקדים את נציגיהם למרכז הליכוד ולסניפים ברחבי הארץ.

בשנים האחרונות התחזקו מאוד הקבוצות האידיאולוגיות ביהודה ושומרון בכלל ובבנימין בפרט, והן מונות אלפי מתפקדים.

לקראת הועידה הגיעו ראשי הקבוצות הגדולות, בהם: 'פורום ציון וירושלים בליכוד' שהקים חבר הכנסת ונציג יהודה ושומרון בליכוד אביחי בוארון, המטה הלאומי בליכוד בהובלת איש ההתיישבות וחבר הכנסת לשעבר שבח שטרן ויו"ר החטיבה להתיישבות ישי מרלינג, קבוצת לאומי יהודי בליכוד בראשות שלמה פייג, יחד עם ראש מועצת ישע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ, לסיכום על ריצה ברשימה משותפת.

ח"כ בוארון הביע שביעות רצון מהסיכום ואמר: "זהו יום חג לבנימין. בסימן טוב ובמזל טוב, אחרי שעות רבות של דיונים הגענו לסיכום לבנות רשימה אחת, ולרוץ ביחד יד אחת. כדי לחזק את הסניף המקומי, כדי לחזק את ההתישבות ביהודה ושומרון. אנשי בנימין, אנחנו מבקשים מכם, אני מבקש מכם, תנו לנו את הכוח להמשיך לפעול ולייצג את בנימין ואת יהודה ושומרון כולה".

ראש מועצת בנימין ישראל גנץ הוסיף "אחרי מאמצים רבים הגענו לסיכום עם כל הקבוצות בבנימין, כל מי שטובת ההתיישבות, וטובת בנימין לנגד עניו, כולנו נותנים יד אחת כדי לתת כוח ועוצמה לכל מי שדוחף ומקדם את ההתיישבות".

ח"כ לשעבר שבח שטרן ציין כי "המטה הלאומי בליכוד פיתח את ההתפקדות ביהודה ושומרון בכלל, ובבנימין בפרט. במשך השנים הובלנו החלטות חשובות מאוד במרכז הליכוד, כמו ההתנגדות למדינה פלסטינית, החלת הריבונות על יהודה ושומרון, ועוד החלטות אחרות. אנחנו רואים חשיבות גדולה לאיחוד הכוחות כדי שכולנו ביחד ובעוצמה למען ההתיישבות".

יו"ר קבוצת לאומי-יהודי, שלמה פייג, סיכם: "אנחנו בקבוצת לאומי יהודי מברכים על ההסכמות לרוץ ביחד, למען ההתישבות, ולמען הזהות היהודית של מדינת ישראל".