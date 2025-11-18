מוסד הנשיאות הפלסטיני, בראשות אבו מאזן, פרסם הבוקר (שני) הודעה חריפה נגד התבטאויותיו האחרונות של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, והטיל אחריות מלאה על ממשלת ישראל.

בהודעת הנשיאות תוארו דבריו של בן גביר כ"מסוכנים ומסיתים", וכ"קריאה ברורה לפגוע בחיי מנהיג העם הפלסטיני וחברי ההנהגה הפלסטינית".

אתמול אמר בן גביר: "אם האו"ם יכיר במדינה פלסטינית - יש להורות על סיכולים ממוקדים בבכירי הרשות הפלסטינית, שהם מחבלים לכל דבר ועניין. כמו כן, יש להורות על מעצרו של אבו מאזן - יש צינוק מוכן עבורו בכלא קציעות".

עוד נמסר בהודעה הפלסטינית, "אנו מביעים את הגינוי התקיף שלנו והתנגדותנו הנחרצת לסוג כזה של הסתה מסוכנת, אשר מעודדת רצח ומהווה קריאה למתנחלים לבצע פעולות טרור נוספות נגד העם הפלסטיני, ארצו והמקומות הקדושים שלו".

לסיום, פנה מוסד הנשיאות הפלסטיני לממשל האמריקני ולקהילה הבינלאומית בדרישה להפעיל לחץ על ממשלת ישראל כדי שתחדל מהתבטאויות שכאלו, שלדבריו מסכנות את האפשרות לקידום תהליך השלום.