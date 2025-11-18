חטיבת הצנחנים, אחת מחטיבות החוד של צה"ל, נכנסת בימים אלו לתקופה אינטנסיבית של אימונים ותרגילים מקיפים, במקביל לפעילות ביטחון שוטף בגזרת יהודה ושומרון. המהלך מגיע לאחר שנתיים של לחימה רצופה בארבע גזרות שונות - עזה, לבנון, סוריה ויו"ש - ומטרתו להבטיח מוכנות שיא לכל התפתחות אפשרית, בדגש מיוחד על הזירה הצפונית.

סרן י', מפקד פלוגה בצנחנים, מסביר בראיון לערוץ 7 את הרציונל העומד מאחורי התרגול הנוכחי. "התרגול נועד, קודם כל, כדי להיות במוכנות תמידית ללחימה ובכשירות אופרטיבית לכלל הזירות. אנחנו רוצים להיות מוכנים לכל תרחיש".

אחד האתגרים המרכזיים עמם מתמודדת החטיבה הוא הטמעת הלקחים מהלחימה הממושכת. "אני חושב שהרבה מאוד לקחים מופקים - גם בעולם ההכשרות. הרבה מאוד מהלקחים הטקטיים של החטיבה מיושמים בתרגולים שאנחנו עורכים בימים אלה", אומר סרן י'. "אנחנו מקיימים הרבה מאוד דיונים מקצועיים בתוך החטיבה, כדי לראות שאנחנו עושים את ההתאמות הנכונות ללקחים שהפקנו. סוגיית שימור הידע והפקת הלקחים מהלחימה נמצאת אצלנו בסדר עדיפות עליון".

בנוגע לגזרת יהודה ושומרון, שבה פועלת החטיבה כעת, סרן י' מצביע על השינוי התפיסתי המשמעותי שחל בפעילות צה"ל באזור. "הלקח המרכזי מהשבעה באוקטובר הוא להיות צבא יוזם ותוקף, שיודע לבצע פעולות לצד ההגנה ופועל גם מתוך מרחב האויב. ביהודה ושומרו זה עובד ומצליח מאוד. אנחנו עושם הרבה פעולות שמטרתן לשבש טרור, לאפשר לנו חופש פעולה ולתת ביטחון לתושבים".

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל