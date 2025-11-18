מחלוקת סביב אופן ניהול ועדות הכנסת והנחיות היועצת המשפטית הובילה לביקורת מצד גורמים בכנסת וחברי כנסת מהקואליציה, שטוענים לאכיפה בררנית.

היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפק, פנתה ליו"ר ועדת הביטחון הלאומי ח"כ צביקה פוגל, בדרישה שיימנע מקיום דיון בפרטי הייצוג המשפטי של רפ"ק רינת סבן, שקיבלה סיוע מהתנועה לאיכות השלטון בעתירה לבג"ץ לאחר שמניעת קידומה על ידי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

במקביל, התקיים היום דיון פרסונלי בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בראשות ח"כ גלעד קריב, שעסק בתקיפת בית הכנסת הרפורמי ברעננה - מקרה שנמצא עדיין בחקירה פתוחה. גורמים בכנסת תוהים מדוע במקרה זה בחרה עו"ד אפק שלא להתערב.

ח"כ קריב יזם את הדיון בטענה ש"האירוע מטריד מאוד את יהדות התפוצות והזרמים הליברליים", זאת אף שאין מדובר בתחום הסמכות המרכזי של הוועדה. מלשכתו נמסר: "לא קיבלנו כל בקשה מהלשכה המשפטית של הכנסת, וכפי שהובהר גם לייעוץ המשפטי - הדיון לא עוסק בפרטי החקירה אלא בדאגה של יהדות התפוצות והזרמים הליברליים ממקרי הוונדליזם נגד בתי כנסת רפורמיים".

לעומת זאת, מהלשכה המשפטית נמסר: "יו"ר הוועדה הרלוונטית הונחה בהתאם לנהלים הנהוגים בכל הוועדות".

שי גליק, מנכ"ל ארגון בצלמו, תקף את ההתנהלות: "שוב מתברר כי ח"כ גלעד קריב שתמיד מצהיר שיש להקשיב לשומרי הסף בישראל בוחר לצפצף בריש גלי על הנחיות היועמ"ש ותקנון הכנסת, תוך פגיעה בחקירה משטרתית גלויה והכול במטרה לרצות את הבייס ואת התנועה הרפורמית שלחצה על קיום הדיון. מתברר שמי שבעבר בחר להדליף מסמכים חשאיים בוחר לפגוע בחקירות משטרה תוך חשש לשיבוש חקירה והכול במטרה להרוויח מספר קולות".