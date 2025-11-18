בג"ץ דן היום (שלישי) בעתירות נגד מינויו של דוד זיני לראש שב"כ, כחודש לאחר כניסתו לתפקיד.

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג והשופט דוד מינץ דנים בטענות העותרים שלפיהן זיני אינו כשיר למלא את התפקיד ומונה מתוך ניגוד עניינים של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) הוצאה מהאולם לאחר שהתפרצה לדבריהם של העותרים, ובדרכה החוצה הטיחה בעמית: "תתבייש לך".

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הבהיר לעותרים, "אנחנו מדברים על אלוף בצה"ל שלא דבק בו רבב. העתירה שלכם על גופו של אדם".

המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נעם סולברג, הבהיר כי ליו"ר התנועה לאיכות השלטון אליעד שרגא: "העתירה שלכם מורכבות מ-30-20 קטעי עיתונות, אבל כדי להגיד על אדם 'שקרן' צריך יותר מגזיר עיתון. זה לא משכנע, יש פה קושי רב".

סולברג אמר את הדברים בתגובה לטענותיו של שרגא על כך שזיני "שיקר במצח נחושה" לפני שהתמנה לראש השב"כ, מאחר שההחלטה על הבחירה בו התקבלה בעודו אלוף מכהן בצה"ל - ומבלי לעדכן את הרמטכ"ל.