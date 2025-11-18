על רקע ההחלטה במועצת הביטחון של האו"ם אודות המתווה שיוביל להקמתה של מדינה פלשתינית, ביצע המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון סקר שבחן את עמדת הישראלים על מדינה פלשתינית.

על התוצאות החד משמעיות שוחחנו עם מנכ"ל המרכז, שגיב שטיינברג.

בראשית דבריו מציין שטיינברג כי מדובר בסקר תקופתי המתקיים אחת לרבעון ובו נבחנת עמדת הציבור הישראלי באשר למספר סוגיות אקטואליה, כאשר השאלה הראשונה שבהן נוגעת לשאלת המדינה הפלשתינית. בכל הסקרים שהתקיימו בשנתיים האחרונות התוצאות קבועות ובפיו של שטיינברג הן מוגדרות כ"קיר ברזל".

התוצאה עומדת על התנגדות של שני שליש מהישראלים למדינה פלשתינית, כאשר בסקר שבוצע ביממה האחרונה עלה המספר המתנגדים לכדי שבעים אחוז. שטיינברג מציין כי בקרב הציבור היהודי המספר עולה והוא עומד על שמונים אחוזי התנגדות למדינה פלשתינית.

בהמשך הדברים מציין שטיינברג כי תומכים במדינה פלשתינית מפורזת רק 17 אחוזים ושלושה אחוזים אינם יודעים.

שטיינברג מוסיף ומספר כי הנשאלים נשאלו גם אודות האפשרות לנורמליזציה עם סעודיה בתמורה להכרה ישראלית במדינה פלשתינית, וגם כאן המענה קבוע לאורך תקופה והוא עומד כעת על 62 אחוזי התנגדות בציבור הישראלי כולו. ברוח זו נשאלו הנסקרים בעבר גם לגבי נורמליזציה עם סוריה בתמורה להכרה במדינה שכזו. התוצאות היו דומות.

לשאלתנו אם נבחנה הסיבה שמביאה את הישראלים להתנגדות הזו, האם זהו החשש הביטחוני, האכזבה מהמהלכים המדיניים עד כה, הקשר התנ"כי לארץ או כל סיבה אחרת, משיב שטיינברג ואומר כי הסיבה לא נבדקה, אך בין השאלות עלתה השאלה אם הישראלי חושש מתרחיש שבעה באוקטובר גם ביהודה ושומרון, ושמונים אחוזים השיבו בחיוב. השאר עדיין נאיביים, מסתבר.

"אם פעם הלכנו בדרך הדיפלומטיה בתקווה שהדיפלומטיה תוביל אותנו למהלך של שלום תמורת ויתורים ופשרות, טראומת השבעה באוקטובר תהיה חרוטה ליותר מדור", מעריך שטיינברג ומוסיף כי "הציבור מבין שהביטחון קודם לכל דבר, אפילו לפני פתרונות דיפלומטיים".

עוד נבדקה עמדת הציבור באשר לעתיד רצועת עזה והתוצאות הן 62% שתומכים בפריסת כוח בינלאומי לייצוב הביטחון. מתוך התומכים, 52% מעדיפים כוח אמריקאי או מערבי בלבד. רק 10% מהציבור מוכנים לכוח שבו יהיו גם טורקיה וקטאר. 26% מהציבור דורשים שליטה צבאית ישראלית בלבד.

באשר לעמדת הציבור הישראלי אודות המדינה הפלשתינית מהימים שלפני השבעה באוקטובר, מציין שטיינברג כי המכון שלו לא ביצע אז סקרים, אך מסקרים של מכונים אחרים עולה תוצאה עולה ויורדת סביב חמישים אחוזי התמיכה וההתנגדות.

התוצאות, הוא אומר, נועדו לסייע למקבלי ההחלטות בישראל ובארה"ב, שם המרכז שלו פועל רבות, להבין את רחשי ליבו של הציבור הישראלי בסוגיה הטעונה והנפיצה הזו. שטיינברג מעיר כי לשאלת מה שהוגדר על ידי נשיא ארה"ב כנתיב למדינה פלשתינית, 49 אחוזים מתנגדים להצהרה הזו גם אם תבוצע רפורמה ברש"פ. 57 אחוז מהנשאלים היהודים מתנגדים להצהרה כזו בכל תנאי.