תקלה עולמית נרשמה בצהריים (שלישי) בשירותי Cloudflare - אחד מהשירותים המרכזיים לתשתיות אינטרנט, דבר שגרם לקריסת אתרים רבים ברחבי העולם.

התקלה, שזוהתה גם בישראל, נרשמה סביב השעה 13:40 (UTC) והובילה להצגת הודעת שגיאת שרת פנימית (500) באתרים רבים בניהם אתרי חדשות ואתרים גדולים בישראל (גם האתר באנגלית של ערוץ 7), למרות ששרתי היעד עצמם פעלו כסדרם. הגולשים נתקלו בהודעה לפיה מדובר בשגיאה פנימית ברשת של Cloudflare.

מהחברה נמסר כי "Cloudflare מודעת לתקלה ובודקת כעת את הסיבות לה. אנו נעדכן בפרטים נוספים ככל שיתבררו". כמו כן, דווח כי התקלה עלולה להשפיע על מספר רב של לקוחות ברחבי העולם.

במקביל, גם פלטפורמת התמיכה של Cloudflare חוותה בעיות גישה, ככל הנראה בשל העומס החריג שנוצר.