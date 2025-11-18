זירת הפיגוע בצומת גוש עציון תיעוד מבצעי מד"א

גבר כבן 30 נרצח בצהריים (שלישי) בפיגוע משולב בצומת גוש עציון. הפיגוע החל כאירוע דריסה, כאשר שני מחבלים התנגשו עם רכבם באזרחים בצומת.

לאחר מכן יצאו המחבלים מהרכב כשהם חמושים בסכינים וניסו לדקור ישראלים נוספים. המחבלים נוטרלו בזירה, ועל פי ההערכות - חוסלו. ברכב אותרו מטענים.

חובשים ופראמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח רפואה של צה"ל, קבעו את מותו של גבר כבן 30 שנפצע מדקירה.

שלושה פצועים נוספים פונו לבתי חולים בירושלים: אישה כבת 40 במצב קשה עם פצע ירי, ככל הנראה מנטרול המחבלים, גבר כבן 30 ונער כבן 15 - שניהם במצב בינוני עם פציעות חודרות בגופם.

חובש בכיר במד"א איציק איטח סיפר: "הגעתי למקום וראיתי כי מדובר בזירה קשה מאוד. היו שם מספר אנשים שוכבים על הרצפה בדרגות פציעה שונות, נאלצנו לקבוע את מותו של גבר כבן 30, והענקנו טיפול רפואי לאישה כבת 40 במצב קשה, ולגבר כבן 30 ולנער כבן 15 במצב בינוני, ופינינו אותם לבתי החולים שערי צדק ועין כרם".

מועצת יש"ע מסרה בתגובה לפיגוע: "כאשר מדינת ישראל מאפשרת בשתיקה 'נתיב למדינה פלסטינית' הטרור חוזר להרים ראש. אמרנו כל העת שזה או ריבונות או מדינה פלסטינית, ממשלת ישראל נמנעה מריבונות ואנחנו מקבלים רוח גבית במפרשי מדינת טרור בלב הארץ. אנו דורשים מיו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט לקדם באופן מיידי את הצעת החוק להחלת הריבונות שעברה בקריאה טרומית וחייבת להיות מקודמת באופן מיידי בוועדה בראשותו".

