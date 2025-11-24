מי עומד מאחורי כרטיס ההיכרויות? בעולם השידוכים והדייטים, אנחנו רגילים לשפוט לפי דף נתונים: גיל, גובה, מקום לימודים ועדה.

אבל כמה באמת אפשר ללמוד על הלב של האדם מהרזומה שלו? הפודקאסט של פרויקט 252 נולד בדיוק בשביל זה - לאפשר למחפשי זוגיות לקבל במה אמיתית, לשמוע את הקול, לראות את שפת הגוף ולהכיר את האישיות עוד לפני המפגש הראשון.

בפרק הראשון של הפודקאסט, המנחה זהר בן אהרון פוגשת את ליז טיאר (33). ליז היא דוגמה נהדרת למישהי שקשה להכניס למשבצת אחת: היא צלמת הופעות מצליחה, שמבלה על במות עם אברהם פריד וחנן בן ארי ובמקביל מחוברת עמוקות לתורת החסידות ולספר התניא. היא מגיעה ממשפחה מעורבת ומכילה, ומשלבת בתוכה עוצמה ודעתנות לצד רגישות גדולה.

בשיחה פתוחה וחשופה, ליז מספרת על המסע שלה למרוקו בעקבות השורשים, על האומץ לצאת ממערכת יחסים לא בריאה רגע לפני חתונה, ועל הרצון הפשוט והכנה לבנות בית חם ושמח.

חושבים שיש לכם הצעה טובה עבור ליז? מוזמנים ליצור קשר עם קורין, אשת הקשר של ליז: 052-5693995

