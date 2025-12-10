במהלך סדרת ראיונות שעסקה באתגרי הסייבר והרשתות החברתיות, הצליח ברק גונן, מרצה בכיר בתחום הסייבר מהמרכז האקדמי לב, לשרטט תמונת מצב קודרת ומדאיגה של הזירה הדיגיטלית.

כעת, בפרק האחרון של הפודקאסט "מדברים סייבר" כשהוא ניצב בפני השאלה 'מה עושים?' - גונן מסרב להסתפק בטיפים נקודתיים למשתמש הפרטי ומעביר את האחריות באופן מוחלט לריבון.

"אנחנו פירטנו כאן סיפורים כל כך מטורפים של דברים שקורים ברשתות חברתיות", הוא אומר. רשימת הטיפים האישיים, הכוללת המלצות להימנע מקבוצות מפוקפקות, לבחון כל תמונה באמצעות AI, ולפקפק בבוטים, הופכת עד מהרה לפחות רלוונטית בתוך ההצפה הבלתי נשלטת של המידע.

"מה שאני בא לומר הוא שהגענו לאיזושהי נקודה שההצפה היא כל כך גדולה, שאתה פונה לריבון ואתה אומר בוא תטפל בדברים האלה".

לדעתו, "מטילים על האדם הפרטי כל כך הרבה אחריות עכשיו - שזה למעשה הופך לבלתי אפשרי". הבעיה אינה נפתרת אפילו על ידי שיעורים באוריינות דיגיטלית, ולכן, המערכה חייבת לעלות מדרגה.

גונן מבהיר כי המאבק הנוכחי הוא לא רק על פרטיות או על מידע, אלא "זאת לגמרי מלחמה על על עצם קיומנו. יש סיכון על המשילות והריבונות הדיגיטלית שלנו. זה מאבק על הביטחון שלנו ועל עצם העובדה שנהיה מדינה חופשית".

כדי להגן על הריבונות הזו, נדרשת אסטרטגיה שתתמקד בפתרון של הבעיה מהשורש. גונן, אף שהוא אינו משפטן, מציג עקרונות ברורים הנדרשים למהלך הזה.

ראשית, יש להתמקד בבעיות המרכזיות ולדאוג ש"ההייד-פארק הדיגיטלי שלנו יחזור בחזרה למקום שבו אפשר להביע דעות".

הצעד המרכזי והדרמטי ביותר, לטענתו של גונן, הוא להכפיף את ענקיות הרשתות החברתיות, שפועלות בתוך מדינת ישראל, לחוקי מדינת ישראל .בנוסף, יש לקבוע כללים ברורים לפלטפורמות אלו, שימנעו מהן לאפשר הפעלה של "רשתות של בוטים", התערבות של "ארגוני מודיעין זרים", ולהטיל מגבלות מחמירות על פעילותן מול קטינים.

האתגר החמור ביותר, שגונן עומד עליו, נוגע לליבת העסקים של הרשתות - האלגוריתם. "אנחנו חייבים לדרוש טיפול באלגוריתם המרושע של הרשתות החברתיות, שהורס אותנו כחברה".

גונן קובע כי האלגוריתם, שמעדיף תוכן קיצוני, מעורר מחלוקת ומפיץ דיסאינפורמציה על מנת למקסם את זמן השהות והמעורבות, הוא גורם הרסני למרקם החברתי והדמוקרטי.

כדי להמחיש את הנחיצות בפעולה חסרת מורא - גונן משתמש בדימוי השראה מעולם החי. "אחת מהחיות האהובות עליי היא גירית הדבש. אני אוהב לראות סרטונים שבהם רואים גירית דבש קטנה כזאת, שהיא נאבקת עם אריות, עם תנים, עם כל חיה אחרת. הם לא מפחדים משום דבר". הנמשל ברור. "הראינו בשנים האחרונות שאנחנו לא מפחדים מאויבים שלנו שגדולים מאיתנו פי כמה וכמה ואין סיבה שנחשוש מהרשתות החברתיות.

לדעתו, המסר לענקיות הטכנולוגיה, חייב להיות חד משמעי. "אנחנו צריכים להגיד, חבר'ה, עד כאן, אנחנו גירית הדבש העצבנית, ואם אנחנו עכשיו רוצים להחזיר לידינו את השליטה על עצמנו, את הביטחון שלנו, לבלום ולהסיר את האנטישמיות שיש ברשתות החברתיות, אנחנו נילחם על כך".

גונן אינו פוסל אפילו צעדים דרסטיים, כמו חסימת פלטפורמות. "חייבים להתייחס לרשתות כאל איום ביטחוני אסטרטגי ולפעול מולן בעוצמה".

מעבר לפעולה החיצונית מול התאגידים, גונן רואה חשיבות עליונה באחדות פנימית בתוך העם. הוא מזהיר כי טקטיקה בסיסית של הרשתות תהיה לטעון לפגיעה בחופש הביטוי - ולנסות להציג את הצעדים ככאלו המונעים על ידי צד פוליטי כזה או אחרת. "עלינו להבין שאנחנו בסיפור הזה ביחד. אם אנחנו לא נטפל בזה, לא תהיה לנו מדינה, בלי קשר למה בן אדם שם בקלפי בסופו של דבר. אם אנחנו נתאחד ונפעל, נהיה אור לגויים ונרתום מדינות נוספות שיאמצו את השיטות שלנו, נוכל להגיע לתוצאות טובות".