ברק גונן, מרצה בכיר לסייבר מהמרכז האקדמי לב, מסביר בפרק הרביעי של סדרת "מדברים סייבר" כיצד הפלטפורמות של הרשתות החברתיות שהבטיחו חופש ביטוי הפכו למערכת מנוהלת וממוקדת רווח, המקדמת באופן פעיל את הקיצוני והמסוכן.

"זה 'הייד פארק' מנוהל", הוא טוען ומביא דוגמה מהפארק המפורסם בלונדון שהפך למקום המזוהה עם נאומים פוליטיים. "נכנס עכשיו בן אדם לנהל את ה'הייד פארק' והגורם הזה החליט למי הוא נותן רמקולים. אבל מדובר במנהל מרושע שפועל לטובת הרווח הכלכלי שלו, מעודד הונאות, מעודד תיאוריות קונספירציה, מאפשר לגורמי מודיעין זרים לעשות ככל העולה על רוחם, כל עוד בסוף היום הוא לוקח את הצ'ק שלו הביתה".

המנוע המרכזי מאחורי התופעה הוא האלגוריתם, המתוכנן למקסם את המעורבות הגולשים. "איך אתה יוצר מעורבות? באמצעות פרובוקציות ומסרים שפונים בצורה מאוד עמוקה לרגש", מסביר גונן. התוצאה היא שמסרים מתונים, שקולים ומבוססי עובדות נדחקים לשוליים, בעוד שהקצוות המקטבים זוכים לחשיפה אדירה.

גונן מתייחס לחשיפה המטרידה של סוכנות הידיעות רויטרס, המעידה כי פייסבוק (מטא) מודעת היטב לבעיה, אך בוחרת להרוויח ממנה. "10% מהרווחים של פייסבוק על פרסומות מגיעים מפרסומות של דברים שמטא יודעת שהם הונאות", הוא מציין. "לא פחות מ-15 מיליארד פוסטים ביום הם פוסטים שמעודדים הונאות. מה פייסבוק החליטה לעשות? לגבות יותר כסף מיצרני ההונאות".

ההשלכות של המנגנון הזה חורגות הרבה מעבר להונאות צרכניות. גונן מתריע. "פוליטיקאי שיש לו חשבון ברשת חברתית צריך להישמע בשביל להגיע לציבור - וזה מחלחל לשיח וליכולת שלנו לקבל החלטות משותפות".