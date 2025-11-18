מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שלישי) את הדוח השמיני בסדרת הדוחות המיוחדים "חרבות ברזל", העוסקים באופן הטיפול של מדינת ישראל בהשלכות מלחמת חרבות ברזל.

הדוח הנוכחי עוסק בזכויות משרתי המילואים - ובראשם תגמול כספי, שמירה על זכויות תעסוקתיות, והסדרת מענים לסטודנטים ששירתו במילואים.

מהדוח עולה כי במהלך התקופה שנבדקה, אוקטובר 2023 עד יולי 2024, גויסו למילואים כ-318,000 אזרחים. יותר ממחציתם שירתו מעל 100 ימים, וכ-13% שירתו מעל 200 ימים. נתונים אלו מצביעים על עומס ממושך ובלתי רגיל על מערך המילואים.

הדוח מצביע על כך שכ-311 ש"ח בלבד שולם למשרתים רבים כתגמול יומי - הסכום המזערי שקובע החוק. שיעור מקבלי התגמול היה גבוה במיוחד בקרב צעירים וסטודנטים, אשר מהווים כשליש ממקבלי התגמול המזערי.

המבקר מדגיש כי מדובר באוכלוסייה שנפגעה כלכלית באופן מובהק, לעיתים מבלי שיש לה תיעוד הכנסה קודם לגיוס, דבר שפוגע בחישוב התגמול.

במקביל, מציג הדוח נתון בולט נוסף: אזורים בפריפריה - ובפרט נפות גולן, צפת, עכו, באר שבע ויהודה ושומרון - נשאו בנטל שירות המילואים באופן בלתי פרופורציונלי. בחלק מהאזורים שיעור המגויסים גבוה פי כמה מהממוצע הארצי.

בהיבט הכלכלי הכללי, שילם המוסד לביטוח לאומי במהלך התקופה תגמולים בהיקף חסר תקדים של כ-20 מיליארד ש"ח - פי ארבעה מתקופה מקבילה בשנים רגילות. עם זאת, המבקר מצא פערים משמעותיים בין שכרם הקודם של משרתי המילואים לבין התגמול שהוענק בפועל. בעיקר נפגעו בכך עצמאים, סטודנטים ואזרחים שלא הועסקו באופן סדור טרם המלחמה.

בפרק מיוחד בדוח נבחן מצבם של סטודנטים משרתי מילואים. המבקר מתריע על חוסר אחידות ותחלופה מהירה של הסדרים בין מוסדות ההשכלה הגבוהה, דבר שפגע בשוויון הזכויות של סטודנטים-לוחמים. בין היתר צוין כי לא בכל המוסדות ניתנו מועדים חלופיים, התאמות בבחינות, מלגות ייעודיות או הכרה אקדמית בשירות.

בנוסף, המבקר מתריע מפני ליקויים בשמירה על זכויות בעבודה: נמצאו מקרים של קושי בגביית תגמולים דרך מעסיקים, עיכובים בתשלומים, וחוסר ידיעה מצד עובדים בדבר זכויותיהם. המבקר ממליץ על שיפור משמעותי בהסברה והנגשה של מידע לכלל המשרתים.

המבקר אנגלמן מדגיש כי ככל שמערך המילואים יהפוך לבסיס קבוע יותר בצה"ל, על המדינה לבסס מערך תגמול, ליווי, תמיכה והכרה שיאפשר לאזרחים המגויסים להמשיך לשרת מבלי להיפגע מבחינה כלכלית, תעסוקתית או אקדמית.

לדבריו, "משרתי המילואים הם עמוד השדרה של ביטחון המדינה, ועל המדינה לוודא כי זכויותיהם נשמרות וכי הם זוכים לתגמול ולהכרה ההולמים את תרומתם. ממצאי הדוח מעלים צורך מיידי בבחינה מחודשת של המדיניות והחקיקה הקיימות כדי להבטיח מענה הוגן ומתמשך לצורכי מערך המילואים".