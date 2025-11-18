חבר המועצה האזורית גוש עציון, אלחנן פרומר, התייחס לפינוי הקשה שבוצע אתמול (שני) בגבעת צור משגבי סמוך ליישוב מיצד. בראיון לערוץ 7 הוא תיאר את האירוע כאירוע מפתיע וחריג בהיקפו.

"‫בשמונה בבוקר יצאה הידיעה שמתארגנת שיירה ארוכה של כוחות מהחטיבה של גוש עציון לכיוון מיצד. יצאנו לשטח, על מנת להבין מה קורה. הבנו שזה לא פינוי של בית אחד או שניים. הם מתארגנים למשהו מאוד מאוד גדול", תיאר פרומר.

בהמשך דבריו הדגיש כי הופתע מהיקף הפעולה, "‫כן, הפתיע אותנו. מאוד הפתיע אותנו הסדר גודל של האירוע".

לדבריו, במשך חודשים ניהלו מתווכים מגעים עם חברי כנסת ועם גורמים נוספים במטרה להסדיר את הגבעה. "‫אנחנו כבר כמה חודשים בתיווך עם חברי כנסת, מנסים להגיע להסדרה שם של המקום הזה. אני בקשר עם רוב המשפחות שגרות שם באופן אישי, הקדשתי לזה עשרות שעות וימים שלמים, והבאתי אותם למקום שהם מבינים, שמה שקורה שם זה לא בריא ולא טוב, לא להם ולא לעם ישראל, והם היו מוכנים לשלם מחירים, מרחיקי לכת ממש, ולהפסיד המון כסף שהם השקיעו, כדי להסדיר את המקום הזה ולעשות משהו שיהיה מוסכם ומקובל".

הוא חשף פרט מפעילותו בצה"ל באחד הכפרים שעל גביו הוקמה אחת הגבעות בסביבה, "‫באחת הגבעות האלה גרו 11 משפחות ערביות. אני באופן אישי, במסגרת המילואים שלי, נכנסתי לאחד הבתים אחרי שמשפחה עזבה, ומצאתי שם ארגז עם מדים של חיילי צה"ל ומפות של שני היישובים הסמוכים, גם של מיצד, גם של פני קדם, ברמת המיפוי של הבתים".

לטענתו, "‫צריך להבין שגרו שם, מבחינתנו, נוחבות, מחבלי חמאס. ויש כרגע שתי בג"צים על המקום הזה, במטרה להחזיר אותם לבתים, את הערבים האלה. אנחנו יודעים, ברגע שהיהודים לא יהיו שם, הערבים יהיו שם".

פרומר הביע ביקורת על מה שכינה כאלימות מצד כוחות מג"ב בסוף האירוע: "‫אני במילואים לסירוגין כבר שנתיים, ואני עם המערכת ולא נגד המערכת. אני באופן אישי עמדתי בצד. בסוף האירוע שכבר התקפלו כל הכלי צמ"ה של הצבא, עצר לידי ג'יפ של מג"ב, חייל פתח דלת וזרק עליי רימון, ממש בין הרגליים שלי. הייתה שם אלימות, ראיתי דברים שאני לא ראיתי בחיים שלי".

בתשובה לטענות שנשמעו נגד המתיישבים, הבהיר: "‫אני מכיר את רוב המשפחות שגרות שם באופן אישי. זה לא מה שמדובר, זה לא סגנון האנשים, זה לא אנשים שמשתתפים באירועים אלימים. גרים שם משפחות, שבתפיסה שלהן באו ליישב את ארץ ישראל. אין להן קשר לזה. זה אנשים, רובם בעלי משפחות, שמתנהלים בצורה נכונה וראויה".

לסיום אמר: "אני מאוד מאמין בהידברות, בניסיון להגיע להסדרה ולעבוד בשיתוף עם המערכות. גם מתוך ההיכרות שלי גם עם בצלאל וגם עם ירון - שניהם אנשים טובים שבסך הכול רוצים בטוב. פשוט הדרך היא קצת שונה. אנחנו נעבוד קשה כדי לעלות על אותו מסלול, ולעבוד יחד בשיתוף פעולה".