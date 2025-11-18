בראיון לערוץ 7 מספרת חברת הכנסת לימור סון הר מלך על אירוע ההרס אתמול (שני) בגוש עציון, אליו הגיעה כחברת כנסת יחידה בניסיון לבלום את המהלך.

סון הר מלך מציינת כי הכוחות מנעו כניסה של תקשורת למקום וזאת תוך הצבת שלושה מחסומים זה אחר זה. לטעמה הדבר נועד למנוע פיקוח על אופן ביצוע המעשה.

"כשהגעתי לשם פגשתי אלימות מאוד קשה כלפי הנערים והילדים שהיו שם. היה שם ירי בלי הבחנה של רימוני הלם ורימוני גז. כשנכנסתי פנימה עברתי איכשהו את הכביש שבין הכוחות למפונים המגורשים, לא ניתן היה לצלם, העיניים שלנו התחילו לדמוע מגז הפלפל, הייתה תחושת חנק בתוך הרכב. כשיצאתי מהרכב ניגש אליי פרמדיק והתחנן שאפנה פצוע ראש, כי אם הוא ייצא לא יתנו לו להיכנס שוב".

סון הר מלך מספרת כיצד מצאה את עצמה מפנה ברכבה צעיר מדמם בראשו כשהוא חצי מעולף. "מי שמפנה שם זה מג"ב איו"ש בשליחות המנהל אזרחי, בשליחות ואישור השר סמוטריץ' וראש המועצה", אומרת סון הר מלך ומדגישה כי הכוחות הללו אינם בסמכותו ובאחריותו של השר לביטחון לאומי, בן גביר. "לכן הניסיון השקרי לשתף אותנו באירוע הנוראי הזה לא יעזור. גם אם ישקרו אלף פעמים יש אמת".

באשר לטיעון לפיו חובה הייתה לפנות את המאחז על מנת לאפשר בנייה התיישבותית על הקרקע, אומרת סון הר מלך כי יש לבחון את הדברים גם לפי העיתוי שבהם הם מתרחשים והעיתוי כעת הוא זה שבו ארה"ב הגדולה וכוחות גדולים נוספים מדברים על מדינה פלשתינית, ובעת הזו לא נכון להביא כוחות לביצוע הרס וחורבן תוך אלימות קשה, כלשונה.

בנוסף, היא מציינת, "בסטטוס הזה של הבתים שנהרסו שם והמשפחות שגורשו משם, עומדים עוד ועוד בתים ביהודה ושומרון. זה מייצר תקדים מסוכן שאנחנו עושים במו ידינו".

לדבריה, "הרבה פעמים אנשים חלוצים וגיבורים רואים את המציאות ורואים שטח אסטרטגי למדינת ישראל, שטח שהוא חשוב להגנה על המדינה ובמסירות נפש חלוצית אדירה הם הולכים למקומות האלה ומיישבים אותם, מתייסרים על המקומות האלה ואחר כך מגיעה המועצה שמעולם לא חשבה לפני שהם הגיעו לשם לעשות את מה שהם עשו", אומרת סון הר מלך ומעריכה כי לנוכח החמולה הבדואית שהתיישבה באתר בו אירע ההרס אתמול, המועצה לא הייתה נכנסת לעימות, "אבל הם ראו כי טוב כי מישהו עשה את המשימה הזו ועכשיו הם מדברים על עתודות בנייה".

"אני יכולה להבין את ראש המועצה ואת השר סמוטריץ' שצריכים להסביר לציבור את המראות ואת האלימות שהייתה אתמול ולספר סיפור כרונולוגי אחר ממה שבאמת היה שם, אבל לצד זה יש אמת וצריך לומר אותה. היה ראוי לשבת עם האנשים האלה, לחשוב יחד איך מגיעים להסדרה ואיך נותנים להם את ההכרה שכל עם ישראל צריך לתת להם. אלו אנשים שאמרו לי שהם באמצע שיח להסדרת המקום ופתאום הגיעו אליהם משום מקום. זו לא הדרך".

חברת הכנסת סון הר מלך ממשיכה ומבקרת את העומדים מאחורי מהלך הפינוי אותם היא מגדירה כ"אנשים שבתחילת דרכם הבינו את הערך של ההתיישבות, של ההליכה ראשונים בתנאים לא תנאים גם כשהדברים סותרים את האמירה של הגויים", וקוראת להם "ללכת עם האמת, אין חוק בתורה שאומר שאסור ליהודי להתיישב בנחלת אבותיו וזה כלל היסוד שאנחנו צריכים להציב לנגד עינינו".