44 נשים נרצחו בישראל מאז תחילת שנת 2025, מהן 32 רק בשל היותן נשים - כך עולה מדו"ח עדכני שפרסמה הבוקר (חמישי) התצפית הישראלית על רצח נשים, הפועלת באוניברסיטה העברית בירושלים.

הדו"ח מתפרסם לקראת היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, שיצוין ב-25 בנובמבר, ומצביע על עלייה חדה במקרי הפמיסייד - רצח נשים על ידי גברים בשל היותן נשים - לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז נרצחו 20 נשים ממניעים דומים.

לפי הנתונים, מתוך 44 נשים שנרצחו עד ה-18 בנובמבר, 32 מוגדרות כקורבנות פמיסייד, ו-12 נרצחו על רקע פלילי. 9 מהנרצחות השנה הן מהמגזר הערבי.

מהדו"ח עולה כי מספר הנרצחות היהודיות ממניע מגדרי זינק מ-8 בשנת 2024 ל-18 בשנת 2025. במגזר הערבי נרשמה עלייה מתונה מ-11 ל-13 נשים.

אחת התופעות המדאיגות שזוהו השנה היא ריבוי מקרי מטריסייד - רצח אם בידי קרוב משפחה - עם 6 מקרים, לעומת שניים בלבד אשתקד. רוב מקרי הרצח בוצעו בידי גברים מאותו מוצא של הקורבן, למעט שני מקרים שבוצעו על ידי עובדים זרים.

כלי הנשק המרכזי ששימש לביצוע הרציחות השנה הוא נשק חם - 14 מקרים, לעומת 2 בלבד אשתקד. 12 נשים נרצחו באמצעות סכין, ו-6 באמצעים אחרים. במגזר הערבי, 10 ממקרי הירי בוצעו באמצעות נשק בלתי חוקי, ובמגזר היהודי, בשלושה מתוך ארבעה מקרי ירי נעשה שימוש באקדח ברישיון.

הדו"ח כולל גם שורת המלצות מדיניות: חקיקה ייעודית שתכיר בפמיסייד כעבירה עצמאית, הקמת גוף לאומי שירכז את הנתונים בנושא, והבנה מעמיקה של ההבדלים התרבותיים והמניעתיים בין מגזרים. כמו כן, מודגשת החשיבות של רפורמה כוללת בהחזקת נשק, בעיקר לצורך צמצום מקרי הרצח במגזר הערבי.

פרופ' שלוה וייל, החוקרת הראשית וראש התצפית, מדגישה, "העליה המתמשכת במקרי רצח נשים, ובמיוחד מקרי פמיסייד, מחייבת אותנו לפעול בהקדם על מנת להיאבק בכך בצורה יעילה ואפקטיבית. שינויי חקיקה וחתימה על אמנת איסטנבול צריכים להיות הצעדים הראשונים, אך לא די בכך. דבר זה מחייב התמודדות מערכתית בכל הרמות על מנת להביא לשינוי אמיתי".