שורד השבי רום ברסלבסקי פרסם אחר הצהריים (שלישי) פוסט נוסף בפייסבוק ובו הבהיר את דבריו מהימים האחרונים.

"אחרי הפוסט שכתבתי הרגשתי רצון לחדד קצת. זה הפוסט האחרון שלי פה", כתב בחשבון הפייסבוק. "הפוסט הקודם שלי נכתב בעיצומה של סערת רגשות והתקף חרדה קטן שגרם לי לפרוק על המקלדת לחבריי בפייסבוק וגרם לאנשים רבים לצאת נגדי".

"בפוסט טענתי כי אני מקבל רק זלזול מהמדינה ומהגופים ושלא עוזרים מספיק, וזילזלתי במשכורת שאני מקבל מהם. ברצוני להתנצל בפני אותם גופים, הממשלה והמדינה. כל הגופים עוזרים ביכולתם לעזור לנו - מה לעשות, שלא מספיק". עם זאת, הוסיף כי "אגיד שוב שאני אכן מאוכזב ועצוב מהיחס ומחוסר המעטפת המספיקה לנו כשבים מהשבי, אך עדיין מודה ואסיר תודה על כל הכרה שאני מוכר מהם. תודה למשרד הביטחון, לממשלה, למדינה. חבל שאתם לא יכולים לעשות יותר בשבילנו".

"בכתבה שעשיתי לא פורסמה התודה שלי, אז לכן אחזור עליה בכתב. ואני רוצה להודות ללוחמי צה"ל, להלומי הקרב, לנכי צה"ל, לכל אדם פרטי או ציבורי שנלחם עבורנו. אני רוצה להודות לכל עם ישראל שעשה הכול בשביל שנצא, והינה הרגע הגיע ואנחנו כאן וחזרנו מהגיהנום. תודה לכולם אני מצטער בפני כל המשפחות השכולות ובפני כל נפגעי פעולות האיבה. לא בחרנו להיות יהודים - זכינו בזה. 'על חרבך תחיה'".

"מאבק קיומנו יהיה לעד. אני מאחל לנו להפסיק את הסכסוכים הפנימיים ושנתרכז באהבה ובאחדות. וכל מי שמגיב לי לגבי כסף ושטויות כאלה, ומחשב לי כמה אני מקבל ומה מקבל ונכנס לי לכיס ולפיצויים שאני וחטופים אחרים מקבלים - אעשה לכם חישוב מהיר: על כל חצי דקה כאסיר יהודי של חמאס, המוסלמי בתוך רצועת עזה בזמן מלחמה שווה 10 מיליון דולר. וכל הכסף שבעולם לא שווה את זה".

על המגיבים ברשתות החברתיות כתב, "אני מאחל לאלוהים שייקח את כל מה שקיבלתי ואקבל, רק שיחזיר אותי לחיים הרגילים שלי - חיים רגילים, מאושרים, בלי סיוטים והתקפי חרדה. אז אני מבקש ממך, לפני שתגיב רע על חטופים או נכי צה"ל, אני באמת מקווה שתהיו בנעליים שלנו אפילו ליום אחד ונראה אתכם גיבורים אחרי - אם בכלל תצליח לדבר".

"אני מצדיע לכם, חיילי צה"ל, אני מצדיע לכם, החברים שלי בשיקום של שיבא, אני מצדיע לכם, כוחות הביטחון - אני מצדיע לכולכם. אנחנו נמות בשביל הדגל! ולכל האויבים שלנו - עם ישראל חי וימשיך לחיות, ושום דבר לא ישבור אותנו".