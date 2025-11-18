חבר הכנסת אלעזר שטרן (יש עתיד) סבור כי חלוקת תפקידי משרד הביטחון היא "אם כל חטאת", כלשונו. בראיון לערוץ 7 הוא מסביר מדוע.

"פעם שר הביטחון הוא שהיה אחראי על אכיפת הביטחון ביהודה ושומרון. היו כפופות לו יחידות משטרה ומשמר הגבול. ממשלת השבעה באוקטובר חילקה את האחריות ביהודה ושומרון בין שלושה שרים. יש את שר הביטחון לענייני עזה והמחדל, שר הביטחון לענייני מאחזים ופרובוקציות ויש את השר לביטחון לאומי לענייני משטרה", אומר חבר הכנסת שטרן המגדיר כ"חזירות" מצידו של סמוטריץ' כשדרש "לפרק את משרד הביטחון", כלשונו של שטרן.

"עוד יגיע היום שבו נדבר על מה שהפיצול הזה תרם לאירועי השבעה באוקטובר, ואני אומר שהוא תרם לזה. אמרתי כבר שיסבלו מזה קודם כל מתיישבי יש"ע והנה אנחנו רואים שמהנוער המתפרע הזה סובלת מדינת ישראל, סובלים מתיישבי יש"ע. הכול היה כתוב על הקיר. מעל הכול סובלת מדינת ישראל. נתניהו הגדיר את סיפור הפצ"רית כפיגוע ההסברתי הכי גדול. שיילך היום לעיתונות ולתקשורת בעולם ויראה מה עושים השרים שלו וכמה הדברים האלה תורמים".

שטרן סבור כי אין התנערות מספיקה של ראשי ההתיישבות מנוער הגבעות, אך את האשם הוא מפנה כלפי "נתניהו והשרים שלו שפיצלו את האחריות. אני מאשים את שר הביטחון ששלל את הכלי שהשב"כ נלחם עליו, מעצרים מנהליים. זה נוער שמתדרכים אותו איך להתנהג בחקירות ועושים זאת לפעמים יוצאי שב"כ. לא הייתה ברירה אלא להשתמש בכלי שאני מסכים שהוא בעייתי של מעצרים מנהליים, אבל אנחנו רואים את התוצאות כשזה איננו".

"לגנות זה יפה, אבל לא צריך לחכות לפרובוקציות שלהם כדי שתהיה אחראי גם כששתקת, ואנחנו רואים שלראש הממשלה לוקח זמן לגנות אותם, ולך תחפש את השר שאחראי על ביטחון הפנים, הביטחון הלאומי, שהוא יגנה אותם. יש לו הרבה יותר מצביעים ביהודה ושומרון מאשר במצפה הושעיה, אז מי שנותן להם את הכוח לזה יש לו חלק באשמה הזו", אומר שטרן.

בהתייחס למהלך אותו מקדמת ארה"ב באו"ם לסלילת נתיב שאחריתו מדינה פלשתינית, אומר חבר הכנסת שטרן כי זה מכבר הוא טוען שעל ישראל להיות זו שאומרת מה היא רואה כעתיד רצוי ברצועת עזה, שאם לא היא תעשה זאת יכפו זאת עליה אחרים. "היה ברור שצריך לשתף פעולה עם הרשות הפלשתינית. נכון, היא צריכה קודם כל לעשות רפורמות בתוכה ואני מזכיר שיחד עם אבי דיכטר הייתי אני זה שקידם את חוק קיזוז משכורות מחבלים".

בעיני חבר הכנסת שטרן "ההתעלמות הזו של הגוש האולטרה-ימני בממשלה מזה שנסללה הדרך למדינה פלשתינאית, זו אחיזת עיניים של המצביעים שלהם או הידבקות לכיסאות לטובת כספים. הם יגידו שבזכות זה שהם בממשלה יש יותר תקציבים למאחזים, אבל בזכות זה יש גם נתיב למדינה פלשתינאית ואי אפשר להכחיש את זה".

לשאלת ועדת החקירה הממלכתית, אומר חבר הכנסת שטרן כי מאירוע הפצ"רית ניתן ללמוד עד כמה המלווה של חקירה צריך להיות אדם שין לו נגיעה אליה ו"אין ספק שלראש הממשלה ולשרים שלו יש אחריות גדולה מאוד ונגיעה בעניין המחדל הנורא של השבעה באוקטובר, אז מה הם רוצים, למנות את החוקר שלהם?".

"כבר כמה חודשים ושנים הם מערערים את האמון בבית המשפט העליון ואז הם אומרים שהם לא מאמינים... הצענו אפילו שהשופט סולברג יקבע את ועדת החקירה אבל הם לא רוצים. הם יודעים שבנימין נתניהו היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר והוא ראש ממשלת החורבן, והשר סמוטריץ' היה שר אוצר, שר ביטחון וחבר קבינט בשבעה באוקטובר ובשישי ובחמישי ובאוגוסט, כשראש אמ"ן התחנן שיפגשו אותו והתעלמו ממנו".

לשאלה אם ועדת חקירה ממלכתית יכולה להביא לשינוי ותיקון אמיתי, משיב חבר הכנסת שטרן גם על כך בביקורת ישירה כלפי ראש הממשלה: "ראש הממשלה הזה בהכול הוא בועט, גם במסקנות ועדת מירון, גם בצוללות. הוא חושב שמותר לו לעשות הכול ולצערי הרב יש לו עדר גדול מאוד בציונות הדתית שהולך אחריו כמו עדר ומוכר את הערכים הכי בסיסיים שלנו רק כדי להיות קורבנות לפילוג ולהסתה הזו של השמאל והימין ו'השמאל שכחו מה זה להיות יהודי' ונותנים יד להשתמטות".

שטרן סבור כי ההמתנה עד להקמתה של ועדת חקירה "כבר עלתה לנו בדם". הוא מוסיף ואומר: "אני לא צריך את המסקנות האישיות כדי לדעת שבנימין נתניהו היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר או שהרצי הלוי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היה הרמטכ"ל, או שרונן בר היה ראש השב"כ ויש להם אחריות. הם יודעים את זה והם אמרו את זה. אני צריך ועדת חקירה כדי שתוך כדי עבודתה היא תזרוק לנו לקחים לגבי מה שניתן לתקן. אם הייתה קמה ועדת חקירה שבוע אחרי השבעה באוקטובר, כמו שצריך היה להיות, הם כבר היו זורקים לשטח לקחים שהיו מיושמים ועלו לנו בדם כי לא יישמנו אותם עד אז. זו החשיבות הגדולה".

על היום שאחרי המלחמה סבור חבר הכנסת שטרן כי הממשלה מתמהמהת מלהכריז על כך שהגענו לאותו יום שאחרי מסיבות פוליטיות של שימור הקואליציה.