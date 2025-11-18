"וופא", סוכנות הידיעות הרשמית של הרשות הפלסטינית, מאשימה את ישראל בהריגת שני פלסטינים בצומת גוש עציון.

המדובר בשני המחבלים שביצעו פיגוע דריסה ודקירה ונוטרלו. בפיגוע נרצח גבר כבן 30, ושלושה נוספים נפצעו-בהם אישה בת כ-40 במצב קשה, גבר ונער שנפצעו באורח בינוני עם פציעות חודרות. בכלי הרכב של המחבלים אותרו מספר מטעני צינור.

בדיווח של "וופא" על הפיגוע נכתב: "שני צעירים מהעיר חברון נפלו חלל בדרכו של אללה בערב יום שלישי, מירי של כוחות הכיבוש הישראלי בדרום בית לחם".

עוד דווח מפי "מקורות מקומיים", כי "כוחות הכיבוש ירו לעבר שני צעירים בצומת הקולוניה גוש עציון". המחבלים שחוסלו: עמראן איבראהים אל-אטרש, בן 18 מהעיר חברון, וואליד מוחמד ח'ליל סבארנה, בן 18 מבית אומר.