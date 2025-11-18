ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) תקף היום (שלישי) במליאת הכנסת את הפגיעה בזכויות ילדי לומדי תורה, בנאום שנשא במסגרת ציון היום הבינלאומי לזכויות הילד.

פרוש טען כי ילדים הפכו ל"כלי משחק" במסגרת המאבק בסוגיית גיוס בני ישיבות.

"זכויות הילדים נרמסו, והם הפכו לכלי משחק בידי כאלו שאמורים להיות משפטנים ומשמשים בפועל כפוליטיקאים, במלחמה שלהם נגד עולם התורה", אמר פרוש והוסיף: "עורכת הדין גלי בהרב-מיארה, היועצת המשפטית לממשלה, הכריזה מטעמה מלחמה על עולם התורה, על בני הישיבות ואברכי הכוללים".

פרוש התייחס למדיניות הקיצוץ בקצבאות ילדים למשפחות שבהן האב לומד תורה ולא מתגייס. "מרעיבים ילדים קטנים כי אבא שלהם לומד תורה. תגידו, השתגעתם?". בהקשר זה, הוא אימץ ביקורתית את דבריו של יאיר גולן לפיהם "מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב", והשמיע: "יועמ"שית שפויה לא מרעיבה ילדים חרדים כתחביב".

חבר הכנסת קרא לכל חברי הכנסת לתמוך בהצעת חוק שיעלה בקרוב להצבעה ביוזמת ח"כ ישראל אייכלר, שמטרתה לשים קץ למדיניות זו. "זו לא הצעת חוק פוליטית, זו לא הצעת חוק חרדית, זו הצעת חוק שאומרת את הדבר המתבקש והברור מאליו - ילד הוא ילד", אמר.

בנוסף, פרוש הזכיר כי עם חזרתו לכנסת לפני ארבעה חודשים הגיש הצעת חוק לחינוך חינם מגיל אפס. "זו הייתה הבטחת בחירות של הרבה פוליטיקאים מהרבה מפלגות, ולמרות שזה דבר כל כך מתבקש, לצערי זה לא קיים היום", אמר והוסיף כי מדובר בצורך בסיסי למנוע הפקרת ילדים קטנים "למעונות לא מפוקחים או משפחתונים ללא שום הסדרה ובטיחות".

בפתיחת נאומו הביע פרוש כאב על הפיגוע שאירע בגוש עציון ואמר: "לצערנו עם ישראל מתמודד עם אויב רצחני שפוגע בנו בכל הזדמנות".