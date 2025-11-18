המשטרה פתחה בחקירה בעקבות איומים חמורים שהופנו כלפי הרב זבדיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל אביב והמועמד לתפקיד רב העיר.

על פי החשד, גורמים אלמונים הזהירו כי יפגעו בו פיזית אם לא יפרוש מהמרוץ לתפקיד.

במהלך הימים האחרונים הגיעו שוטרים לביתו של הרב לצורך איסוף ראיות, לרבות תיעוד ממצלמות ברחוב הסמוך למקום מגוריו.

בכאן חדשות דווח כי היום המשיכו החוקרים בפעולותיהם וביצעו בדיקות ברכבו של הרב במסגרת ניסיון לאתר ממצאים נוספים. במשטרה מדגישים כי ננקטים כל הצעדים הדרושים הן לחיזוק החקירה והן להבטחת ביטחונו של הרב, נוכח חומרת החשד.

הליך הבחירות לתפקיד רב העיר תל אביב הוכרז לפני שבועיים ומתוכנן להתקיים בינואר הקרוב. בעיר לא מכהן רב קבוע מזה כשמונה שנים.