יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן הגיע הערב (שלישי) לבית הלבן והתקבל במשמר כבוד ובמטס מיוחד.

הנשיא דונלד טראמפ קידם אותו ובהמשך הם ייפגשו בארבע עיניים. בהצהרות שנשאו טרם הפגישה אמר טראמפ לבן סלמאן: "אני מודה לך שהסכמת להשקיע 600 מיליארד דולר בארה"ב - ובגלל שאתה חבר טוב אולי תעלה לטריליון. זה יספק הרבה עבודה לאמריקאים".

הוא התייחס גם לתוכנית הגרעין של איראן. "פגענו ביכולות הגרעיניות של אירן, אסור שתהיה להם יכולת גרעינית".

מדובר בביקור הראשון של בן סלמאן בארה"ב מאז 2018 - השנה שבה נרצח העיתונאי הסעודי ומתנגד המשטר ג'מאל חשוקג'י.

הוא נרצח על-ידי סוכנים סעודים אחרי שנכנס לקונסוליה הסעודית באיסטנבול.

גורם בכיר בממשל האמריקני היום לסוכנות הידיעות רויטרס כי צפויה הכרזה על השקעה סעודית בהיקף של מיליארדי דולרים בתשתיות הבינה המלאכותית של ארצות הברית. בנוסף צפויה הכרזה על הרחבת שיתוף הפעולה בין המדינות בתחום אנרגיית הגרעין האזרחית.

בתום הפגישה יוכרז ככל הנראה מהלך נוסף: מכירת מטוסי F-35 לסעודים חרף ההתנגדות הישראלית.

בארה"ב מעריכים כי ההשקעות הסעודיות צפויות להיות בהיקף של כ-600 מיליארד דולרים.

בשבוע שעבר אמר טראמפ כי הסעודים "רוצים לקנות הרבה" מטוסים, וציין כי הוא שוקל את הנושא. לפי הפרסומים, סעודיה ביקשה מהאמריקנים לרכוש 48 מטוסי F-35. בנוסף חזר הנשיא האמריקני על תקוותו שהסעודים יצטרפו ל"הסכמי אברהם" ויסדירו את היחסים מול ישראל.